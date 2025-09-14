Najteži oproštaj u povijesti showa, suze i teški trenuci: Ovo su najemotivnije scene iz emisije
Već u prvim epizodama devete sezone ''Života na vagi'' koje su dostupne na RTL-u i platformi Voyo, postalo je jasno da će kandidati uz fizičku borbu s kilogramima prolaziti i kroz snažne emotivne lomove. Donosimo neke od najemotivnijih trenutaka u showu.
1. Teške istine
Majka i frizerka iz Solina otvoreno je priznala koliko joj je teško bilo prekinuti ciklus emocionalnog prejedanja, a u suzama je otkrila svoju borbu, pokazujući koliko je pred kamerama važno govoriti iskreno i bez zadrške.
2. Prve eliminacije
Prvo tjedno vaganje donijelo je i prvu eliminaciju. Kandidatkinja koja je uložila veliki trud morala je napustiti natjecanje jer vaga nije pokazala željeni rezultat. Njezin emotivni oproštaj rasplakao je i trenere koji su joj poručili da nastavi svoju borbu izvan showa i da ono što je započela ovdje nastavi graditi dalje.
3. Vaganje
Jedna od kandidatkinja, suočena s vagom i brojkom koju nije očekivala, nije mogla zadržati suze. No, upravo je taj trenutak, iako ispunjen emocijama, pokazao da je napravila značajan napredak u samo tjedan dana te da je na pravom putu koji joj može donijeti trajne promjene.
4. Emotivno priznanje
Najmlađa kandidatkinja sezone, iako puna energije i želje za promjenom, već je na početku osjetila psihičku barijeru. U razgovoru s trenericom priznala je koliko je krhka ispod snažnog i borbenog duha.
5. Napuštanje natjecanja kandidatkinje
Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je kandidatkinja, koju su treneri isticali zbog truda i potencijala, morala napustiti natjecanje. Trener Edo je tada priznao da mu je to jedan od najtežih trenutaka u svih devet sezona.
6. Slavlje zbog postignutog cilja
Ipak, među svim izazovima i oproštajima, bilo je i trenutaka slavlja. Jedna od kandidatkinja uspjela je pasti ispod granice koju je sebi zadala kao životni cilj. Cijela ekipa slavila je s njom, svjesna da je to tek početak puta koji će mijenjati njezin život.
