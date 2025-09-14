Najteži oproštaj u povijesti showa, suze i teški trenuci: Ovo su najemotivnije scene iz emisije

Već u prvim epizodama devete sezone ''Života na vagi'' koje su dostupne na RTL-u i platformi Voyo, postalo je jasno da će kandidati uz fizičku borbu s kilogramima prolaziti i kroz snažne emotivne lomove. Donosimo neke od najemotivnijih trenutaka u showu.

1. Teške istine

Majka i frizerka iz Solina otvoreno je priznala koliko joj je teško bilo prekinuti ciklus emocionalnog prejedanja, a u suzama je otkrila svoju borbu, pokazujući koliko je pred kamerama važno govoriti iskreno i bez zadrške.

2. Prve eliminacije

Prvo tjedno vaganje donijelo je i prvu eliminaciju. Kandidatkinja koja je uložila veliki trud morala je napustiti natjecanje jer vaga nije pokazala željeni rezultat. Njezin emotivni oproštaj rasplakao je i trenere koji su joj poručili da nastavi svoju borbu izvan showa i da ono što je započela ovdje nastavi graditi dalje.

3. Vaganje

Jedna od kandidatkinja, suočena s vagom i brojkom koju nije očekivala, nije mogla zadržati suze. No, upravo je taj trenutak, iako ispunjen emocijama, pokazao da je napravila značajan napredak u samo tjedan dana te da je na pravom putu koji joj može donijeti trajne promjene.

4. Emotivno priznanje

Najmlađa kandidatkinja sezone, iako puna energije i želje za promjenom, već je na početku osjetila psihičku barijeru. U razgovoru s trenericom priznala je koliko je krhka ispod snažnog i borbenog duha.

5. Napuštanje natjecanja kandidatkinje

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je kandidatkinja, koju su treneri isticali zbog truda i potencijala, morala napustiti natjecanje. Trener Edo je tada priznao da mu je to jedan od najtežih trenutaka u svih devet sezona.

6. Slavlje zbog postignutog cilja

Ipak, među svim izazovima i oproštajima, bilo je i trenutaka slavlja. Jedna od kandidatkinja uspjela je pasti ispod granice koju je sebi zadala kao životni cilj. Cijela ekipa slavila je s njom, svjesna da je to tek početak puta koji će mijenjati njezin život.

