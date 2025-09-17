Roditelji dobili jasno upozorenje: 'To u rukama djeteta može biti ubojito sredstvo'

Alarmantni podaci policije - broj prometnih nesreća s električnim romobilima se u godinu dana udvostručio! Voze ih mnoga djeca mlađa do 14 godina - iako je to zakonom zabranjeno. Romobil u tunelu na brzoj cesti prošli mjesec na Klisu. 13-godišnjak s 2 promila alkohola u krvi bez kacige teško stradao u Hrvatskom Orovcu.

Jučer u Glini policija je oduzela romobil maloljetniku zbog vožnje bez kacige - i to romobil s kojeg je uklonjena blokada da može voziti brže od dopuštenih 25 kilometara. Škola je počela, a naslovi o opasnim situacijama s e-romobilima sve su češći. Prvašići na edukaciji o sigurnosti u prometu, dobro znaju da vožnja nije samo zabava. "Zato što me malo strah", kaže Mihaela, a na pitanje zašto ju je strah, kaže: "Zato da ne bi pala i ozlijedila se." "Može jedan električni romobil ići po cesti i onda auto može brzo ići i pogaziti ga", dodaje Vito.

"Kroz redovnu nastavu imamo teme koje to obrađuju - a uz to imamo izvanredne sastanke, teme, predavanja - gdje roditelje upućujemo na opasnosti i na to kako bi se trebali i oni ponašati u prometu, da budu primjer svojoj djeci", objašnjava Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana Zagreb.

Ubojito sredstvo

No, ovakvi prizori na hrvatskim cestama prilično su učestali - iako je vožnja romobila za mlađe od 14 godina zakonom zabranjena. Pa iz ravnateljstva policije apeliraju na roditelje - romobil u rukama djeteta može biti ubojito sredstvo.

"Ni slučajno djetetu mlađem od 14 godina kupovati električni romobil. Niti slučajno! Nema tu nikakvog opravdanja da se to djetetu daje, dajete mu u ruke nešto što može jako loše završiti", smatra Miron Huljak, policijski savjetnik Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a.

Prema statistici MUP-a, dvostruko se povećao broj prometnih nesreća s električnim automobilima u samo godinu dana. Dvije osobe su poginule prošle godine, a ove još dvije. Broj teških ozljeda višestruko se povećao.

"Mala je razina svijesti. I to vidimo roditelji su najodgovorniji za to. Zato što kupuju djeci različitim povodima električne automobile. Neka prvo prođu edukaciju jer će na takav način svojoj djeci pomoći", kaže Sinan Alispahić, pomoćnik glavnog tajnika HAK-a.

Ne smije brže od 25 km/h

Zakon za vožnju električnih romobila propisuje nošenje kacige, poštivanje ograničenja brzine, reflektirajući prsluk i kretanje biciklističkom stazom. Pritom se romobil ne smije kretati brže od 25 km na sat.

"Budimo sigurni da ta kaciga itekako čuva glavu i čuva život. + Po podacima Klaićeve dječje bolnice najviše ozljeda je vezano za ozlijede mozga", dodaje Huljak.

"Prijatelji će se zezati, eno nosi kacigu. Čemu će mu kaciga i tako dalje. Upravo najčešći prekršaji koji su dosad bili počinjeni pogotovo u Gradu Zagrebu pokazuju da je najčešći prekršaj dosad počinjen upravo nenošenje zaštitne kacige", kaže Alispahić.

Ipak, ponekad ni poštivanje svih pravila nije dovoljno. Pa, osim vozačima e-romobila, poseban apel ide i vozačima ostalih vozila. Mislite na najmlađe, jer škola je počela.

"Vi u autu, nemojte prčati po mobitelima", kaže Vito.

"I stanite kad dođemo na zebru", dodaje Mihaela.

"Pazite na nas u prometu!", zaključuje Bruna.