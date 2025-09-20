Nema mira na istočnim granica NATO-a. Fotografije ruskih borbenih aviona u NATO-ovom zračnom prostoru objavila je švedska vojska.

Američki predsjednik Donald Trump još čeka detaljno izvješće o ruskom ulasku u estonski zračni prostor, ali kaže: "Ne sviđa mi se. Zaista mi se ne sviđa. Ne volim kad se takve stvari događaju. Moglo bi biti ozbiljnih problema.

Tri MIG-a 31 letjela su iznad estonskog otoka u Baltičkom moru- 100 kilometara od glavnog grada Talina. Transponderi zrakoplova nisu bili uključeni i nisu bili u kontaktu s kontrolom leta. To je peto kršenje estonskog zračnog prostora ove godine, ali ovaj put Rusi su se zadržali najduže- čitavih 12 minuta, nakon čega su ih potjerali talijanski avioni.

Foto: Profimedia

Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna ističe: "Dvanaest minuta narušavanja, i to ozbiljnog narušavanja zračnog prostora NATO-a, to zahtijeva čvrst odgovor, i na političkoj i na praktičnoj razini.

Iz Rusije su sve demantirali, kažu let je bio planiran, i u skladu s međunarodnim pravilima, bez kršenja granica.

Iz Ruskom ministarstva obrane tvrde: "Tijekom leta ruski zrakoplov nije skrenuo s dogovorene rute i nije narušio estonski zračni prostor. Ruta leta zrakoplova prolazila je iznad neutralnih voda Baltičkog mora."

Estonija je aktivirala članak 4. NATO-a, zatražila političke konzultacije članica Saveza.

Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna traži jedinstvo NATO-a i poručuje: „Da zajedno raspravimo što možemo učiniti za baltičke države i istočno krilo Saveza. Jer očito je da je Putin započeo novu fazu testiranja NATO-a i novu razinu provokacija.“

Na članak 4. pozvala se i Poljska prije desetak dana nakon upada 19 ruskih dronova. Incident je ponovljen i u Rumunjskoj.

Poljska granična straža objavila je da su ruski avioni prešli i granice sigurnosne zone bušotine Petrobaltik u Baltičkom moru.

Potpredsjednica Europske komisije poručila je: „Jasno je da Rusija testira dokle može ići. S naše strane smatramo da ne smijemo pokazati nikakvu slabost, jer je slabost upravo ono što potiče Rusiju da ide još dalje.“

Nakon incidenta u Poljskoj NATO je pokrenuo misiju Istočna straža- ali baltičke, bivše sovjetske države- traže veći pritisak.

Litavska ministrica obrane Dovilė Šakalienė rekla je da se treba dobro razmisliti što učiniti jer kaže:“.. kako Rusija ne bi pogrešno protumačila naše ponašanje kao neodlučnost ili kolebanje, jer bi nas to moglo skupo stajati.“

Zato litavska ministrica kao primjer kako se može odgovoriti spominje incident iz 2015., kada je Turska oborila ruski avion jer je prešao tursko- sirijsku granicu.

Rusija je sinoć i danas pokrenula velike zračne udare na Ukrajinu, i ponovno u blizini poljske granice- pa su jutros poljski i saveznički avioni ponovno bili u zraku.

NATO članice će o mogućem odgovoru Putinu, trebale odlučiti na sastanku koji se očekuje početkom sljedećeg tjedna.