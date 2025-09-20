NATO članica digla zrakoplove: Rusi napali u blizini njezine granice

Poljski i saveznički zrakoplovi rano u subotu poletjeli su kako bi zaštitili poljski zračni prostor nakon što je Rusija pokrenula zračne napade na zapadnu Ukrajinu u blizini granice s Poljskom, izjavila je ta članica NATO saveza.

"Poljski i saveznički zrakoplovi provode operacije u našem zračnom prostoru, a sustavi kopnene zračne obrane i radarskog izviđanja najvišem su stanju pripravnosti", objavilo je poljsko operativno zapovjedništvo na X-u.

Rano u subotu gotovo je cijela Ukrajina bila pod upozorenjima o zračnim napadima nakon što je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo o ruskim napadima dronovima i raketama, prenosi Reuters.

Rusi: Nismo narušili estonski zračni prostor

Ruski borbeni zrakoplovi nisu narušili estonski zračni prostor i letjeli su iznad neutralnih voda Baltičkog mora na putu od sjeverozapadne Rusije do ruske baltičke eksklave Kalinjingrada, objavilo je rusko ministarstvo obrane u ranim subotnjim satima na Telegramu.

"Let je izveden u potpunom skladu s međunarodnim pravilima o zračnom prostoru bez ikakvog kršenja granica drugih država, kako su potvrdile nezavisne provjere", navodi se u izjavi ruskog ministarstva o trima borbenim zrakoplovima MiG-31.

"Tijekom leta ruski zrakoplovi nisu odstupili s dogovorene putanje leta i nisu narušili estonski zračni prostor", tvrdi rusko ministarstvo.

Tallinn je u petak priopćio da su tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i tamo ostala ukupno 12 minuta.

"Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski zračni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali današnje kršenje, tijekom kojeg su tri borbena zrakoplova ušla u naš zračni prostor, neviđeno je drsko", rekao je ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna.

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, od kojih su neke morali obarati NATO‑ovi zrakoplovi.

NATO i Europska unija osudili su upad ruskih borbenih zrakoplova u Estoniju, nazvavši ga "iznimno opasnom provokacijom" i izrazivši solidarnost s tom baltičkom zemljom.

Hrvatska se pridružila saveznicima, snažno osudivši ulijetanje ruskih zrakoplova u estonski zračni prostor, navodeći pritom da rusku provokaciju smatra ozbiljnom prijetnjom.

