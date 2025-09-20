Hamas objavio fotografije preostalih 48 talaca: 'Ovo je oproštajna slika'

Hamas je u subotu objavio fotografiju preostalih 48 taoca koji se nalaze u Pojasu Gaze, optužujući izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da odbija postići dogovor o primirju i oslobađanju taoca.

"Zbog odbijanja Netanyahua i kapitulacije (načelnika glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga, pukovnika Ryala) Zamira, ovo je oproštajna slika dok započinje vojna operacija u gradu Gazi", stoji u opisu fotografije, koju su objavili i citirali izraelski mediji.

Na fotografiji su poredana lica taoca, koji su svi nazvani "Ron Arad", navigatora izraelskih zračnih snaga koji se vodi kao nestao od 1988. godine. Svakome je taocu dodan redni broj.

Hamas releases an image showing the remaining hostages. pic.twitter.com/TIvG8nDXgL — Clash Report (@clashreport) September 20, 2025

Obitelji talaca izrazile su strah da će njihove voljene zadesiti ista sudbina kao i Arada, bez dogovora o njihovom oslobađanju.

Obitelji u strahu

Arada je zarobila šijitska teroristička skupina Amal u Libanonu, a njegovu smrt je Izrael potvrdio 2016.

Hamas je u četvrtak objavio da su taoci rasprostranjeni po cijelom gradu Gazi i da njihova sigurnost neće biti zajamčena sve dok Izrael nastavlja svoju vojnu operaciju.

"Pokretanje ove kriminalne operacije i njezino širenje znači da nećete izvući ni jednog taoca, ni život ni mrtvog", stoji u izjavi.

Hamas u Pojasu Gaze drži ukupno 48 talaca. Od toga je njih 47 od ukupno 251 osobe koju su oteli u terorističkom napadu 7. listopada 2023.

CNN je početkom mjeseca objavio analizu, navodeći da se vjeruje kako je svega 20 talaca živo, dok se njih 27 smatra mrtvima. Do sada ih je oslobođeno 138.

Izraelska vojska je u petak najavila da će napasti Grad Gazu "neviđenom slom"; pozivajući stanovništvo na evakuaciju s tog područja u kojem provodi svoju veliku ofenzivu.

Ranije ovoga tjedna, Izrael je najavio početak kopnene i zračne vojne kampanje u Gazi s ciljem uništenja Hamasa.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi konkretan potez: Europska komisija zatražila sankcije protiv Izraela