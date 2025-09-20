Kaos u europskim zračnim lukama: Hakeri izveli kibernetički napad

Kibernetički napad uzrokovao je poremećaje u nekoliko glavnih europskih zračnih luka, uključujući na londonskom Heathrowu, briselskom aerodromu i zračnoj luci u Berlinu.

Napad je usmjeren na pružatelja usluga za sustave prtljage i ukrcaja, prenosi Sky news. Za sada nije jasno tko stoji iza napada.

Zbog prekida rada automatiziranih sustava, osoblje mora provoditi ručne postupke prijave i ukrcaja, prema podacima zračne luke Bruxelles.

"Ovo utječe na red letenja i nažalost će uzrokovati kašnjenja i otkazivanje letova", priopćila je zračna luka Bruxelles na svojoj službenoj stranici.

Iz berlinske zračne luke također su potvrdili "tehnički problem kod pružatelja sustava koji posluje diljem Europe". "Vrijeme čekanja na prijavama se produžilo, radimo na brzom rješenju", pokušali su umiriti putnike.

Heathrow je pak upozorio na kašnjenja uzrokovana "tehničkim problemom" kod treće strane i savjetovao putnicima da provjere status svog leta prije dolaska u zračnu luku.

Nije poznato je li problemima zahvaćena zagrebačka zračna luka, kojoj smo poslali upit. Odgovor ćemo objaviti čim stigne.

POGLEDAJTE VIDEO: Putnički avion 18 minuta kružio prije nego što je sletio, razlog će vas šokirati