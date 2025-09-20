Policija opkolila studente, eskalirale napetosti: 'Upomoć, vojsko!'

Istodobno s održavanjem velikog vojnog mimohoda danas u Beogradu, studenti u blokadi pozvali su građane da im se pridruže na skupu podrške vojnicima Srbije. Iako su najavili miran, svečan i dostojanstven skup, vrlo brzo su eskalirale napetosti.

Nova.rs tvrdi da policija sprječava studente i građane da se slobodu kreću prema ulazu na vojnu paradu koja je pčela kod Palače pravde. Navodno se oko njih okupio kordon Žandarmerije koji ih je opkolio ispred redakcije tog medija.

Navodi se da im je zabranjen ulaz na paradu, iako ne nose nikakvo obilježje niti transparente.

Dio njih je probio obruč Žandarmerije, no ubrzo je stigla druga grupa građana koje je policija "sabila" ispred redakcije Nove.rs. Reporteri s lica mjesta izvještavaju da pripadnici Žandarmerije guraju studente i građane.

Jurnjava sa pandurima po Novom Beogradu.

Podsećam da policija ne dozvoljava studentima i građanima prilaz ka vojnoj paradi... pic.twitter.com/ZdKshH642p — Igor Mitrovic (@IgorMitrovic100) September 20, 2025

Policija ide oko stambenih zgrada i sprečava studente i građane da se slobodno kreću ka ulazu na vojnu paradu koja u ovom trenutku počinje. pic.twitter.com/oXwSkt5qyn — Mašina (@MasinaRS) September 20, 2025

"Vojska uz studente, upomoć vojsko", čuje se kako uzvikuju prosvjednici.

Jedan je inspektor u civilu navodno viđen kako građanima i studentima govori da je moguć prolazak individualno na paradu, bez transparenata.

Na društvenim se mrežama šire snimke i tvrdnje građana da policija lovi građane i studente koji žele ući na vojnu paradu okolnim putevima.

Vojni mimohod, na kojem će prema najavama sudjelovati oko deset tisuća pripadnika srpske vojske, održava se u jeku masovnih protuvladinih prosvjeda, potaknutih smrću 16 ljudi u padu nadstrešnice prije deset mjeseci u Novom Sadu.

