Pratite veliki vojni mimohod u Srbiji: Na Vučićevu paradu stigla i holivudska faca

Tenkovi, vojska, prelijetanje borbenih zrakoplova - Beograd je u subotu pretvoren u ogromnu pozornicu za demonstraciju moći srpske vojske.

U 11 sati u Beogradu je počela najveća vojna parada unazad nekoliko godina "Snaga jedinstva 2025" povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Vlasti najavljuju da će u njoj sudjelovati šest tisuća pripadnika Vojske Srbije, a još četiri tisuće bit će zasluženo za logistiku i tehničku potporu.

Očekuje se predstavljanje 70 različitih letjelica, 600 borbenih vozila i oko 20 plovila.

Parada je ispred Palače Srbije započela razvijanjem trobojnice dugačke 300 metara koju nose učenici vojnih škola. Na ceremoniju je stigao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Dodik i Segal na mimohodu

Pozdravili su ga gardisti, nakon čega su se čuli plotuni počasne paljbe. Izvođenjem srpske himne i službeno je započeo program, izvještavaju srbijanski mediji.

"Naša parada je pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora. Mi nikoga ne napadamo, nećemo, ne želimo. Mi hoćemo mir i hoćemo samo sačuvati svoj mir, a to ne možemo ako ćemo biti slabi", poručio je uoči parade Vučić.

Zbog parade obustavljen je promet diljem grada te su zatvorene brojne ulice.

Paradi prisustvuje i bivši srpski premijer Đuro Macut, svi ministri u Vladi Srbije, predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, poslanici u Narodnoj skupštini, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović, Milorad Dodik, predsjednica Pokrajinske Vlade Maja Gojković, ali i politički predstavnici Srba i regije, među kojima su Andrija Mandić, Milan Knežević, Ivan Stoilković, Željka Cvijanović, Nenad Stevandić.

Od stranih gostiju, na paradu su stigli predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan, delegacija Bahreina predvođena šeikom Naserom bin Hamadom Al Kalifom, vojne delegacije iz Francuske, Kine, Mađarske i SAD-a.

Od neočekivanih gostiju, na paradi je snimljen i proslavljeni glumac Steven Seagal.

