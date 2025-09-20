Počela nastava na hrvatskom u Beogradu: 'Ovo doživljavam kao jedan dar'

U sjedištu hrvatske fondacije „Antun Gustav Matoš“ u Beogradu počeli su se održavati sati Hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture, objavio je u subotu portal lista „Hrvatska riječ“, prenoseći kako je to prva službena inicijativa u području obrazovanja na materinskom jeziku Hrvata u glavnom gradu Srbije.

Oglednom satu nazočilo je 12 učenika s područja Beograda koje će podučavati profesorica hrvatskog jezika u mirovini Dubravka Tinodi.

»Ovo doživljavam kao jedan dar, za mene jedna prekrasna stvar da nastavim s onim što sam radila čitav život i da mogu i dalje djecu poučavati, da im mogu govoriti o hrvatskom jeziku“, izjavila je profesorica za „Hrvatsku riječ“.

Dodala je kako je važno djecu podučiti o ljepotama i povijesti Hrvatske, domovini njihovih predaka.

Kako je sve počelo?

Pokretanje nastave na hrvatskom u Beogradu inicirala je Nina Stamenković koja ima dijete od osam godina i za koje je željela da pohađa nastavu na materinskom jeziku.

»Moja glavna motivacija je njegovo poznavanje nacionalnog identiteta, kulture i jezika i razlikovanje srpskog i hrvatskog jezika i snalaženje u Hrvatskoj. Bilo mi je važno da mi nastavimo s njegovanjem naše kulture, pri tome poštujući kulturu u koju smo došli«, navela je Stamenković.

Suorganizator nastave na hrvatskom, upravitelj Fondacije Marin Piuković istaknuo je kako je inicijativa svjedočanstvo o prisutnosti Hrvata u Beogradu, te da drži važnim očuvanje svijesti o materinskom jeziku, kulturi i hrvatskom identitetu.

Članica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji Nataša Francuz istaknula je da će učenici na kraju školske godine dobiti svjedodžbu Republike Hrvatske koja će polaznicima poslužiti kao potvrda o izučavanju nastave na hrvatskom ukoliko se odluče za obrazovanje izvan Srbije.

Navela je da se Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture kao izborni predmet izučava u 15 škola Vojvodine, a da se predavanja izvan škola održavaju u Somboru, a od ponedjeljka i u Beogradu.

Početak nastave na hrvatskom u Beogradu u ime hrvatskog veleposlanstva pozdravila je opunomoćena ministrica Natali Lulić. U Beogradu živi oko 5000 deklariranih Hrvata.

Nakon imenovanja novoga upravitelja oživio je rad Fondacije „Antun Gustav Matoš“ u središtu Beograda koja bi, kako je rečeno, trebala postati njihovo mjesto okupljanja.

Upravitelj Marin Piuković je ranije izjavio da će ured Fondacije biti otvoren svaki dan, da će biti mjesto susreta, održavanja tribina, književnih večeri, koncerata, kao i svojevrsni informacijski centar.

Fondaciju „Antun Gustav Matoš“ osnovalo je 2020. Hrvatsko nacionalno vijeće s ciljem „očuvanja, njegovanja i prezentiranja suvremene i tradicijske kulture Hrvata iz Beograda te promicanja i unaprjeđenja znanosti, obrazovanja i umjetnosti hrvatske nacionalne manjine“.