Na vojnoj paradi Kobre su izvele 'spornu' simulaciju: Oporba kaže da je ovo opasna aluzija...

RTL U BEOGRADU /

U Beogradu je održana vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" kojeg prati reporterka RTL-a Ana Mlinarić.

U mimohodu je, izvješatva, sudjelovalo više od 10 tisuća ljudi, mahom pripadnika vojske, a predstavljeno je više od 600 vojnih vozila, 70 zrakoplova i 20 plovila. Zajedno sa srpskim Migovima letjeli su i francuski Rafalei.

Uz srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed, na paradi su bili i ministri obrane Mađarske i Cipra, zapovjednik francuskog vojnog zrakoplovstva, ali i bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik. Na pozornici za VIP goste bio je i glumac Steven Seagal, koji ima srpsko državljanstvo.

Istodobno, na ulicama su se okupili i prosvjednici s ciljem da podrže vojsku. No, policija im nije dozvolila da se približe paradi, a došlo je i do sukoba.

Čim je parada završila, Žandarmerija je popustila obruč u koji je stisnula studente i građane koji su htjeli paradu promatrati izbliza, ali im je to danas onemogućeno. Situacija se vrlo brzo smirila.

Oporba komentirala paradu

Vučić nije komentirao skup studenata i građana koji su se danas okupili, a oporba je komentirala paradu. Sporna im je jedna točka – specijalne jedinice Kobre simulirale su napad na službenu osobu, a napadač je nosio fluorescentni prsluk, isti onakav kakav su nosili redari na studentskim prosvjedima.

Oporba, koja je uočila ovu situaciju, kaže da je to vrlo opasna aluzija na studente i na studentske prosvjede.