Šprajc razgolitio pravu namjenu karata seksalica: 'Ne treba Grmoji tovariti da izmišlja konotacije'

KOME SU NAMIJENJENE? /

Saborskoj ljevici bi umjesto da sjedi na dvije konotacije bilo bolje da se ugleda na kolege iz Mosta koji znaju prepoznati stvarne probleme koji muče Hrvatsku.

"Pokazat ću par tih edukativnih karata, dakle gdje se djecu pita jel im bol stvara užitak, koja su njihova očekivanja od seksa, evo vidite sami, što mislite o ideji seksa na javnom mjestu. dakle, čista seksualizacija djece, na to nećemo pristati, na to nećemo šutjeti", kaže Grmoja.

Iz grada Zagreba pak tvrde da karte seksalice nemaju veze s uvođenjem zdravstvenog i seksualnog odgoja u zagrebačke škole.

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec doduše nije objasnila da ako već karte seksalice neće biti dio seksualne edukacije u školi zašto su onda predstavljene na konferenciji o uvođenju seksualne edukacije u škole čiji je jedan od organizatora Grad Zagreb.

Kome su onda namijenjene, ako nisu djeci u školi? Da nastavnici u zbornici, pod velikim odmorom zavrte boce istine?