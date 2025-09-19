Šprajc očitao lekciju saborskoj ljevici: 'Ili je ZDS ustaški pozdrav ili nije. I bok'

STANJE NACIJE /

Plenki je u pravu kad kaže da je ZDS legalizirala SDP-ova vlada, jer jeste, a Thompsonov koncert na Hipodromu je odobrio grad Zagreb što isto jeste. I da podsjetimo zaboravne, nakon koncerta gradonačelniku Zagreba tada nije bilo sporno malo ustaštva nego nešto drugo: "Ovako masovnog koncerta u Zagrebu, dok sam ja gradonačelnik, više neće biti". Eto, čovjek je lijepo rekao - malo ustaštva može, do recimo jedno sto - dvjesto tisuća, ali ovako masovnog koncerta više neće biti. Dakle poželi li naša snajka Taylor Swift za zaručnika i njegovu svojtu na Hipodromu održati neki tako masovan koncert - ne može, kaže Možemo. Drugim riječima svi sjede na dvije konotacije samo je ljepše sjediti kad si u oporbi. Samo treba paziti koju si konotaciju odabrao. Jer sjećate se recimo konotacije na koju je oporba sjela kad su Milu Kekina priveli na ispitivanje zbog istrage o malverzacijama s kupnjom općinskog zemljišta u Bujama...