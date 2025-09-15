Šprajc razmontirao HDZ-ov cirkus spašavanja vojnika Beroša: 'Ljudi nema nam spasa...'

'GASI SVJETLO, MOTAJ KABLOVE' /

Ali ajde, još nekako i razumijemo da su svi zaboravili da je Nediljko Dujić još uvijek direktor Hrvatskih šuma, Dujić se ovih sedam mjeseci valjda skrasio u nekoj krošnji pa ga nitko nije primijetio, dobro da ga Dabro nije slučajno upucao, sad je baš sezona lova na jelene, ali da nitko nije znao pa ni Vili Beroš da je Vili Beroš još uvijek zaposlen u Vinogradskoj bolnici, to je već slučaj za ozbiljnu dijagnozu.

Dakle taman što smo u prošloj emisiji pali na dupe kad smo otkrili da su Vlada i Sabor izmijenili zakon o zapošljavanju u zdravstvu samo da bi se Beroš s optužnicom mogao javiti na natječaj u Vinogradskoj, jer po starom, vjerojatno nekom jugokomunističkom zakonu, nije bilo moguće da se ljudi optuženi za kriminal i korupciju u zdravstvu javljaju za posao u zdravstvu, eto od tog čuda nismo još ni ustali a već se otkrilo da Beroš u Vinogradskoj nikad nije ni dobio otkaz.

Znači HDZ napravi cijeli zakonski cirkus da bi spasio svog vojnika Ryana, pljune u lice zdravoj pameti i svakom poštenom liječniku i onda se ispostavi da je vojnik spašen, a da ni on nije znao da je spašen. Pa nam nema spasa, ljudi nema nam spasa, gotovo je, gasi svjetlo, motaj kablove.

Dobro šalio sam se, režija ne morate fakat gasit svjetlo, bila je to retorička figura, ali da, što je sljedeće? Otkrit će se da Beroš nikad nije ni otišao iz Vlade i da se može vratiti ne na doktorsku, nego na ministarsku plaću.

E da, ali ovo je bila ona stara ministarska plaća, prije nego što su si premijer i ministri podigli plaću za 70 posto.

A kako je Beroš još uvijek zaposlen u Vinogradskoj bolnici, natječaj koji je bolnica raspisala za njegovo radno mjesto sad se može poništiti a Beroš s obzirom na to da već ima osigurano radno mjesto i spremnu natječajnu dokumentaciju komotno se, makar iz zajebancije može javiti na natječaj za predsjednika Vrhovnog suda.

Jer evo nekidan je po treći put raspisan natječaj za tu, najvažniju funkciju u pravosuđu s obzirom na to da se prvi put javila samo jedna kandidatkinja ali ona je bila Milanovićeva pa se nije svidjela Plenkoviću a na drugom se natječaju također javila samo jedna kandidatkinja ali ona je bila Plenkovićeva pa se nije svidjela Milanoviću pa je onda logično da se na treći javi Beroš, on se očito svima sviđa i bio bi izabran a da i ne zna.

E sad ako ovo s Berošem ne upali, nema druge nego mjesto predsjednika Vrhovnog suda staviti na popis deficitarnih zanimanja. A onda država može kandidata za predsjednika Vrhovnog suda uvesti kao - stranu radnu snagu. Iz Nepala, Indije, nema veze, ako su dobri za raznositi pizze po Hrvatskoj bio bi netko od njih dobar i za raznijet pravosuđe.

Evo recimo u Nepalu funkciju predsjednika Vrhovnog suda trenutačno obnaša gospodin Prakash Man Singh Raut. Mandat mu ondje uskoro istječe i sigurno ne bi imao ništa protiv da se trbuhom za kruhom pridruži svojim sunarodnjacima u Hrvatskoj.

Neke velike razlike u pravosudnom sustavu i nema i sigurno bi se dobro uklopio. A ni mi ne bismo primijetili razliku, jedan Nepalac više manje, ovdje ili ondje, koga briga, glavno da ima tko raditi. Ako već neće Beroš.