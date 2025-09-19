Vlada zna kako se mota burek: Nije rast cijena nego - inflacija je stabilizacija

POVRATAK U NORMALU /

Vlada je za poskupljenja struje, plina i grijanja odabrala gotovo savršen trenutak. U Banskim dvorima strpljivo su čekali da inflacija u Hrvatskoj dobije malo zamaha i što se kaže strpljen - spašen, prema podacima Eurostata u kolovozu je inflacija u Hrvatskoj dosegla 4,6 posto i time smo postali zemlja s drugom najvišom inflacijom u Eurozoni! Doduše ispred nas je još Estonija sa 6,2 posto, ali njih će ionako uzet Rusi pa se to ne računa. Glavno da smo konačno iza sebe ostavili Slovačku s kojom smo zadnjih mjeseci vodili bitku za srebro ali kako razlika nije velika, Slovačka je na 4,4 posto, u Banskim dvorima se izgleda nadaju da će poskupljenje energenata biti vjetar u leđa s kojim ćemo učvrstiti svoju poziciju na tablici i stabilno prezimiti u Europi jer - inflacija je stabilizacija. Dakle rast cijena energenata nije rast cijena energenata nego stabilizacija tržišta energenata a inflacija je normalan okvir u koji se sad vraćamo. To je viša ekonomska škola koju je završio premijer, a ministar gospodarstva bi na tome završio i cijeli fakultet.