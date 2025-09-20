Očekuje nas još jedna noć puna fantastičnih borbi: Pogledajte drugu najavu za KSW 110

NOVI SPEKTAKL /

Večeras od 19.00 sati, ljubitelji borilačkog sporta moći će na platformi Voyo pratiti spektakularnu priredbu KSW 110.

Event će se održati u dvorani Podpromie u Rzeszówu, a predvodi ga borba između Andrzeja Grzebyka i Muslima Tulshaeva u kategoriji do 84 kilograma. Osim toga, u kavez će ući na glavnom 'cardu' i borci poput Tymoteusza Łopaczyka, Madarsa Fleminasa i Sergiusza Zająca. Gledatelji će moći uživati i u čitavom nizu borbi perspektivnih, mladih boraca na preliminarnom cardu.

