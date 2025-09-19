Profesor otkrio zašto nedostaje jaja u nekim dućanima: 'Evo što će biti za Božić'

Posljednjih dana u medijima se piše o nestašici jaja u Hrvatskoj.

Prazne police u nekim trgovinama zabrinule su građane, drugi se žale da nema domaćih. RTL Danas potražio je odgovore. Profesor Zlatko Janječić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu objašnjava da je riječ o uobičajenom ciklusu te da će jaja biti dovoljno, posebno kada su najtraženija - u vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana.

"Možda u nekim trgovinama u određenom momentu nedostaje jaja, no ti dućani odlučili su prodavati jaja isključivo iz slobodnog uzgoja, a ne iz obogaćenih kavaza. S obzirom na to da trenutačna situacija u Hrvatskoj takva kakva je - jata iz slobodnog uzgoja zaražena su nam salmonelom, moguće je da u određenom momentu i postoji određeni nedostatak", govori profesor.

Umiruje i Ministarstvo

"Jaja generalno ima i bit će ih sve više. Trenutačno se useljavaju nove pilenke. U našem pokusnom objektu se kroz tri-četiri tjedna očekuje ponovno njihov pronesak. Za Božić će jaja sigurno biti dovoljno", dodaje Janječić.

Umiruju i iz Ministarstva poljoprivrede. Ističu da je proizvodnja jaja stabilna te da nema znatnijih oscilacija na domaćem tržištu.