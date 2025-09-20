Zdravko po Splitu besplatno podijelio 250 kila blitve, razlog je plemenit: 'Moram se odužiti'

Već danima Zdravko Jeličić iz Muća po Splitu besplatno dijeli svoju domaću blitvu. Udovac i samohrani otac kaže da se samo želi odužiti, jer kad je njemu bilo teško ljudi su mu pomogli. A sve to bez automobila, pa ide na autobus ili ga netko preveze do Splita.

Kod Zdravka iz Muća svaka vrećica blitve je besplatna, dobro je rodila, nije je ni prskao, a njemu nije do zarade. Objašnjava nam zašto dijeli blitvu: "To sam ja tako odlučio, blitva je posijana, bilo je kiše, i tako sam odlučio da ću poklanjati građanima grada Splita i ovo je već peti put. Podijelio sam već 250 kesa, to je oko 250 kila".

Odužuje se ljudima

Ljudi ne vjeruju da je besplatno, a mogao je i prodati za četiri do pet eura kilogram. No, ovaj udovac i samohrani otac 13 godišnjoj djevojčice želi se odužiti. I njemu su pomagali kaže kad mu je supruga poginula u prometnoj nesreći prije šest godina. Najviše ističe - Željko Kerum. Zdravko dodaje: "Meni su isto ljudi pomagali kad mi je bilo najteže i ovo i ono, ali ja se moram nekako odužiti ljudima".

Kuha, čisti, sprema, a skrbi kćeri i staroj teško pokretnoj majci, pa kaže: "Ništa meni nije teško to meni daje razonodu. Danas sam sretniji kad podijelim ovu blitvu nego da mi je netko ne znam što dao".

Splićani dirnuti

Automobil nema, pa je danima u Split stizao autobusom iz Muća ili bi ga netko prevezao, a onda bi blitvu dijelio. Građani oduševljeni, osobito gospođa Tanja Miočić: "Iznenadilo me, dirnuli ste me u srce i ne mislim ne platiti.. moram dati barem za benzin". Ana iz Splita pak kaže: Hvale vrijedno, nisam još ovako nešto doživjela". Jovo je iznenađen: "Sjajan potez, ovo mi je ručak i večera".

Neki besplatno ne žele uzeti, a drugi vrate gestom, pa daruju čokoladu za kćer. Zdravko Jeličić priča o kćeri: "Kćerkica je super, iđe u 7. razred i zadovoljna je". Kaže da je ponosna na svojeg tatu, ali baš i ne voli da je po medijima.

Jutros je kod ribarnice Zdravko u 15 minuta podijelio posljednjih 50 kilograma blitve. Blitve možda više nema, ali dodaje ima još 200 kilograma krumpira za podijeliti. Čini se još ćemo čuti o dobrotvoru Zdravku iz Muća.