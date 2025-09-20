Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da se idućeg tjedna u New Yorku planira sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Susret će se održati na marginama zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda, piše Anadolu.

Zelenski je u intervjuu za ukrajinske medije pojasnio kako će glavne teme razgovora biti sigurnosna pitanja, investicije te vojna suradnja. "Sastanak s američkim predsjednikom Trumpom bit će održan tijekom tjedna visokog nivoa Generalne skupštine UN-a", potvrdio je Zelenski.

Također je najavio sastanke s vodećim ljudima zapadnih tehnoloških kompanija i obrambenog sektora. Inače, 80. zasjedanje Opće skupštine UN-a započelo je 9. rujna, a debate na kojima će sudjelovati svjetski lideri održat će se 23., 27. i 29. rujna.

