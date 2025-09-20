Masovna eutanazija svinja u Baranji. Županica: 'Sve ukazuje da je ovaj virus uvezen iz susjedstva'

Ministar poljoprivrede David Vlajčić potvrdio je u subotu pojavu virusa afričke svinjske kuge na farmi tvrtke "Belje" Sokolovac u Baranji, na kojoj će se morati eutanazirati 11.600 svinja, ocijenivši da smo suočeni s najvećim žarištem te bolesti u Hrvatskoj.

O kriznoj situaciji u osječko-baranjskoj županiji razgovarali smo s županicom Natašom Tramišak.

I što sad – trećina proizvodnje dolazi iz vaše županije, a slijedi masovna eutanazija? Budući da je riječ o hrani, govorimo li o ugrozi nacionalne sigurnosti?

Na području Osječko-baranjske županije odvija se 30 posto ukupne proizvodnje svinja. Govorimo o brojci od 293.000 svinja. U ovom trenutku situacija je zaista alarmantna. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu obrane na danas održanom hitnom i žurnom sastanku Nacionalnog stožera.

Situacija s proizvodnjom hrane izuzetno je bitna jer govorimo o nacionalnoj sigurnosti. Moramo se pobrinuti da zadržimo svinjogojsku proizvodnju i da sačuvamo velike farme i velike proizvođače svinja jednako kao i male farme i male uzgajivače.

Je li ovo propust i čiji – do sada se činilo da se više-manje uspješno farme bore protiv ove zarazne bolesti?

Kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge, podsjećam da je ona prisutna od 2023. godine, da je također bila prisutna i na području i Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije i da se mjerama koje je uspostavilo Ministarstvo poljoprivrede uspjelo staviti pod kontrolu i suzbiti njezino širenje.

Mi danas imamo informaciju da je ponovno početkom ove godine, točnije tijekom travnja i svibnja, žarišta postojala i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj, dakle u Bosni i Hercegovini. Slijedom toga, nakon mjesec do dva pojavila se kod nas u općini Jagodnjak. Sve to ukazuje na to da je nama ovaj virus uvezen iz jedne od tih dviju država.

Dogodio se ilegalan promet životinjama, govorimo i o neregistriranim i nesukladnim objektima uzgajivača. Veterinarska inspekcija nas je već tijekom srpnja upozorila, kada se pojavila svinjska kuga u općini Jagodnjak, da je žurno potrebna eutanazija, da se nalazimo na području koje ne udovoljava u potpunosti biosigurnosnim mjerama.

Dali smo čvrstu podršku i Ministarstvu poljoprivrede i Veterinarskoj inspekciji. Nakon što se u općini Jagodnjak situacija stavila pod kontrolu, nekih tri tjedna nismo imali proboja afričke svinjske kuge.

Ponovna pojava dogodila se na području naselja Dalj, u općini Erdut, vrlo blizu granice s Republikom Srbijom. Situacija se pratila tijekom ova dva do tri tjedna, izbijanja su bila na nekim malim farmama te je Veterinarska inspekcija žurno odradila svoj posao.

Vi ste kao županica tražili pojačan policijski nadzor u zonama zaštite – danas je odobreno ono što ste tražili. Kada će policija u sela?

Policija je već od sinoć na svojim mjestima, pojačano su se rasporedili oko samih žarišta i oko velikih farmi. Cilj nam je sada zaštititi sve ostale uzgajivače svinja, sva ostala naselja, kako male uzgajivače tako i velike farme, i zaštititi ovih 290.000 svinja koje imamo na našem području.

Proboj koji se dogodio u jednom velikom sustavu – danas govorimo o jednoj farmi "Belja" – ukazuje nam da zaista moramo uvesti strože mjere i dodatno pojačati biosigurnosne mjere. Dodatno smo tražili nadzor nad državnom granicom.