Što ubijanje 12.000 svinja znači za Hrvatsku? Stručnjak: 'Vrijeme je za vojsku i žandare na cesti'

Afrička svinjska kuga nemilosrdno se širi Slavonijom, ostavljajući za sobom pustoš na farmama i unoseći nemir među proizvođače i potrošače.

Dok se broj eutanaziranih svinja penje na tisuće, postavlja se ključno pitanje: što ova katastrofa znači za hrvatsko tržište i naše novčanike?

Profesor Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu u detaljnoj analizi otkriva posljedice koje nas očekuju, a prognoze su daleko od optimističnih. Cijene svinjetine mogle bi eksplodirati, a neki od najpoznatijih domaćih proizvoda, poput kulena, postati još skuplji.

'Situacije može biti katastrofalna'

Pitali smo, koliko je situacija ozbiljna.

"Ozbiljna je i može biti katastrofalna ako se ne zaustavi daljnje širenje, a prilog tome govori činjenica da su na mjestima pojave afričke svinjske kuge smještene većina velikih farmi koje opskrbljuju hrvatsko tržište. Riječ je o najvećem dijelu domaće proizvodnje mesa i prerađevina", ističe Grgić.

To su veliki proizvođači u Slavoniji i Baranji, poput Belja i Žita, koji drže oko 70 posto domaće proizvodnje svinjskog mesa, ali je u Hrvatskoj svinjetina i dalje deficitarna te svinjsko meso uglavnom uvozimo.

Nastavlja da se nije dovoljno ozbiljno shvatila situacija od prije dvije godine kada je izbila afrička svinjska kuga zbog koje su se organizirali i prosvjedi nakon eutanazije svinja.

'Trebalo je sve eutanazirati, koristiti i vojsku.'

"Ljudi ni prije dvije godine nisu shvatili koliko je sve ozbiljno. Slale su se neozbiljne poruke, prosvjedovalo u Slavoniji. Tada smo upozoravali da se svinjsku kugu jedino može zaustaviti djelovanjem dvaju elemenata - to su država i proizvođači", navodi naš sugovornik.

Kaže da su mnogi slali, po njemu, neozbiljne opservacije da se radi o namjernom uništenju Slavonije, uništenju tradicije, da se pritom više davalo prostora prosvjednicima, manje stručnjacima, te da su mišljenja davali čak ljudi koji nisu uzgajivači svinja.

A tada je trebalo puno oštrije reagirati, zatvoriti prostor, eutanazirati sve svinje u tom prostoru, a za to koristiti policiju i vojsku", ističe prof. Grgić.

Je li vrijeme sada za tako drastičan potez - za slanje policiju i vojsku?

"Naravno, policija već je na terenu - ona čuva farmu Belje. Ali pitanje je koliko daleko otišla svinjska kuga. Neprovjerene informacije govore da se pojavila u parkovima prirode, tada imamo obuhvat na razini pandemije u kojoj se miješaju dva faktora. Prvo je da bolest prenose divlje svinje, ali je za prijenos 80 posti bolesti kriv čovjek", ističe naš sugovornik.

Tržište pred olujom: Zašto će cijene rasti unatoč uvozu?

Što nam u kaosu bujanja bolesti, zatvaranju farmi i eutanaziranju životinja, prijeti? Hoće li meso poskupjeti i slijedi li nam cjenovni cunami?

Grgić kaže da cijene ne bi trebale ići na više - ako bi se ovaj problem gledao čisto ekonomski, jer po pitanju svježeg svinjskog mesa ionako puno toga uvozimo. Ali, i tu postoji onaj 'ali'.

"Cijene se u Hrvatskoj formiraju prema kretanjima europskog, ne domaćeg tržišta. Ali će meso poskupjeti ionako jer nemamo domaću proizvodnju koja je dostatna. Domaći proizvođači ipak imaju empatiju prema domaćem potrošaču i to su pokazali nebrojeno puta", kaže prof. Grgić.

Domino efekt na tanjuru: Što ako nestane i piletine?

Ipak, podastro je i crni scenarij šireći sliku na kompletan uzgoj stoke u Hrvatskoj za meso.

"Tu je bedrenica i bolest plavog jezika, a sada je tu i afrička svinjska kuga. "Nedostaje nam samo ptičja gripa da zatvorimo sav prostor proizvodnje hrane animalnog podrijetla. Jedan strah baca strah ljudi za hranom i cijene će se neopravdano povećati. Ako se afrička svinjska kuga nastavi širiti, može se očekivati da će biti manje domaćih svinja za proizvodnju, primjerice tako da će cijene i u tom dijelu sigurno rasti", ističe prof. Grgić.

Dodaje i to da će zbog manjka domaćeg svinjskog mesa porasti i cijene tradicionalnih proizvoda kao što su kulen.

