Preokret u aferi 'Nakaze': Evo tko će odlučivati o optužbama protiv kćeri bivšeg šefa Hrvatskih šuma

Afera "Nakaze" u kojoj glavnu ulogu ima kći bivšeg šefa Hrvatskih šuma Anne Dujić (34) dobila je nastavak. Odlukom Viskog kaznenog suda, cijeli slučaj vraćen je ponovno na karlovački Općinski sud, i to na prijedlog šibenskog Općinskog suda i Državnog odvjetništva RH-a te je u tijeku kazneni postupak pred optužnim vijećem koje će odlučivati o osnovanosti optužnice, piše Jutarnji list.

Podsjetimo, radi se o incidentu kojeg su snimile kamere RTL-a. Tijekom televizijskog javljanja reporterke RTL-a Danas s požarišta u Skradinu, Neda i Anna Dujić žestoko su kritizirale vatrogasce i policajce. "Ćaća mi se doma guši, sve je napravio za ovu državu. Oni ni prstom da maknu. Nakaze jedne'', rekla je Anna i pokazala na vatrogasca i policajku koju je dodatno izvrijeđala

"Nakaze jedne, snimajte ih sve pa i onu policajku j.... joj mater, dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš", govorila je tada Anna Dujić pred kamerama RTL-a.

Intervenirao i Turudića

Istraga protiv Anne Dujić je otvorena u prosincu prošle godine, a prvotna prijava policajke bila je odbijena.

Po nalogu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića slučaj je prebačen u Karlovac, a onda je uslijedila nova istraga te sada i optužnica za ozbiljna kaznena djela.

Policajka je u prijavi opisala kako je 31. srpnja prošle godine Anna Dujić naišla na blokadni punkt. Bila je u automobilu marke Audi šibenskih tablica.

Dujić se ispričala

Iako joj je palicom "Stop" davala znak da se zaustavi, vozačica nije htjela stati. Policajka je napravila korak unatrag kako je Audi ne bi pregazio, no ipak joj je dotaknuo prednji dio noge. Da nije zakoračila, navela je u prijavi, automobil bi je udario. Osim toga, vozačica joj je pokazala srednji prst i urlala "J…. ti mater, dolje mi je kuća".

Annu je policajka prepoznala po RTL-ovim snimkama s požarišta i prijavila ju unatoč pritiscima nadređenih. Policajku su uvjeravali kako nema smisla podnositi kaznenu prijavu nakon dva dana budući da to nije odmah učinila te kako bi si mogla navući probleme.

Dujić je u svom iskazu tvrdila da nije imala namjeru udariti policajku, već da se ona naslonila na automobil i izjavila kako može proći "samo ako ju pregazi". Priznala je da je bila uzrujana te da je izgovorila neprimjerene riječi, za što se kasnije ispričala.

Poznato koja kazna prijeti Anni Dujić

Cijeli slučaj komentirao je tada i Nediljko Dujić, otac Anne Dujić i predsjednik Uprave Hrvatskih šuma. "Neka pravosudni organi rade svoj posao. Anna je punoljetna osoba. Iako je punoljetna osoba, ja ne mogu bježati od toga da smo obitelj, da mi je kćerka. Ja duboko vjerujem u ispravnost i nepristranost pravosudnih tijela", rekao je.

"Okrivljenicu se tereti da je u srpnju 2024. na području Šibensko-kninske županije, na području koje je policija osiguravala zbog stanja požara, odbila postupiti po naredbi policijske službenice da zaustavi osobno vozilo kojim je upravljala, već je s ciljem da zaobiđe policijsku blokadu nastavila upravljati vozilom u smjeru policijske službenice, zbog čega je policijska službenica zakoračila unatrag kako bi izbjegla nalet vozila. Ujedno se tereti da je istoga dana, u cilju da ustraši policijsku službenicu koja je prema njoj ranije postupala, pred kamerama jedne televizije izgovorila riječi prijetećeg sadržaja", navodi se u podignutoj optužnici.

Anni Dujić za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti kazna i do osam godina zatvora, a za prijetnje prema službenoj osobi do pet godina zatvora.

POGLEDAJTE VIDEO: U Anninom rodnom mjestu 'Ja ću im se krvi napiti' nije prijetnja policajki, u Karlovcu - jest