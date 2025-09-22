Milanović se raspištoljio u New Yorku: Oprao šefove Zapada kao nikad dosad

Sigurnosna arhitektura zapadnog svijeta više ne postoji jer su na mnogim čelnim pozicijama nedorasli ljudi koji ga moguće vode u rat i zato Hrvatska mora gledati sebe i svoje interese, rekao je predsjednik Zoran Milanović u nedjelju navečer u New Yorku.

"Zadnjih dvadeset godina je sve razbijeno, sigurnosna arhitektura svijeta, posebno zapadnog svijeta i sjeverne hemisfere, više ne postoji", rekao je Milanović na prijemu u Generalnom konzulatu RH u New Yoku.

Zbog toga "moramo gledati sebe, svoj posao i svoje interese te gledati da ne stršimo previše u savezima u kojima smo – NATO-u i Europskoj uniji".

'Vremena su depresivna'

Hrvatski predsjednik usporedio je sadašnje stanje u svijetu s onim iz doba Hladnog rata kad je "trebalo jako puno koncentracije da različiti ljudi sjednu i razgovaraju o važnim stvarima", dok danas "ljudi koji su na čelnim pozicijama, posebno u Europi, rade jako loš posao i općenito nisu dorasli tom zadatku", ocijenio je.

Kazao je da način na koji se rješavaju problemi "dovode do daljnjeg antagonizma i moguće do rata", rekavši da su vremena "depresivna".

Milanović boravi u Sjedinjenim Državama, gdje se u New Yorku susreo s hrvatskim iseljenicima koji žive i rade u tom gradu i drugim gradovima na istočnoj obali SAD-a.

Hrvatska ima svoje interese

Govoreći o obavezama koje Hrvatska ima prema savezima u koje je kročila, ponajviše u Europsku uniju u NATO, nije dovodio u pitanje njezinu lojalnost, rekavši da "ona mora poštivati obaveze koje je preuzela", ali naveo da Hrvatska ima svoje interese pa se "isto tako nikada ne smije dopustiti da nas se uvuče u kombinacije i avanture koje nismo krojili".

"To nije solidarnost. To od nas nitko ne može tražiti i neće dobiti, što se mene tiče".

U Ujedinjenim narodima danas se održava Međunarodna konferencija o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja, na kojoj sudjeluje predsjednik RH.

'Svijet neće biti bolji i ljepši'

Milanović o tom pitanju kaže da priznanje Palestine neće puno promijeniti, ali "neke se stvari trebaju riješiti da bi se moglo ići dalje".

"Svijet neće biti bolji i ljepši, uvijek će biti bremenit krizama, defektima, nedostacima i tome se moramo prilagoditi", zaključio je hrvatski predsjednik.

Govor predsjednika Milanovića na Općoj skupštini UN-a predviđen je za srijedu.

