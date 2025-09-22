Hrvatima prijete strože sankcije, Plenković upozorio: 'Ugrožava se vrijednost društva'

U povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama premijer Andrej Plenković rekao je kako je obveza zaštititi žene od svih oblika nasilja i zato je Vlada RH i izmijenila zakonski okvir kojim su ojačana prava žrtava i propisane strože sankcije za počinitelje kaznenih djela protiv prava i sloboda žena.

"Obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tragični događaj u kojem su prije 26 godina tri žene ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu. Obveza je zaštititi žene od svih oblika nasilja te stvoriti društvo u kojem su žene ravnopravne u svim područjima života. Zato smo i izmijenili zakonski okvir kojim smo ojačali prava žrtava, propisali strože sankcije za počinitelje kaznenih djela protiv prava i sloboda žena te poduzeli niz drugih mjera usmjerenih na sprječavanje nasilja", objavio je predsjednik Vlade RH Plenković na društvenom mreži X.

Ugrožavanje vrijednosti društva

Ističe kako "nasilje nad ženama ugrožava temeljna prava i vrijednosti našeg društva. Nasilje nije problem samo žrtve, ono nikada nema opravdanja, ne smije se tolerirati i uvijek treba biti kažnjeno. Nastavit ćemo raditi na prevenciji i jačanju mehanizama u borbi protiv nasilja nad ženama. Svi u društvu imamo odgovornost osvješćivati da nasilje nije prihvatljivo!", dodao je Plenković.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj obilježava se od 2004. godine, kada su 22. rujna, tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njena odvjetnica Hajra Prohić. Ubio ih je suprug stranke te teško ozlijedio sudsku službenicu Stanku Cvetković.

