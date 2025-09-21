Hrvatska tuna hit u dalekoj zemlji! Plenković poručio: 'Vrijeme je da jačamo suradnju'

Hrvatska je ostvarila gotovo sve svoje strateške ciljeve i sada joj preostaje samo jačati gospodarsku suradnju, rekao je u nedjelju premijer Andrej Plenković na Gospodarskom forumu u Osaki, u čemu kao odličnog partnera vidi Japan.

Japan je domaćin svjetske izložbe EXPO 2025, gdje se RH s temom "Hrvatska - Klimatska raznolikost“, predstavlja u svjetlu inovacija, kulturne baštine i zemlje izuzetne prirode, a u sklopu toga organiziran je i velik Gospodarski forum za bilateralnu suradnju Japana i Hrvatske.

"Sad kad je Hrvatska ostvarila gotovo sve svoje strateške ciljeve, ostaje nam da jačamo gospodarsku suradnju“, poručio je premijer s nadom u suradnju u energetici, građevinarstvu, farmaceutskoj industriji, logistici, informacijskoj tehnologiji i financijskim uslugama, ali i proizvodnji hrane i poljoprivredi, pri čemu je Plenković posebno istakao hrvatsku tunu koja je glavni uvozni proizvod u Japan.

Na Gospodarskom forumu okupilo se dvjestotinjak hrvatskih i japanskih gospodarstvenika i institucija, što "predstavlja novi zamah u poslovnim odnosima", optimističan je premijer, a u prilog tome da je Hrvatska sve poželjnija investicijska lokacija, navodi činjenicu da je nedavno dobila A razinu investicijskog kreditnog rejtinga, napisao je predsjednik Vlade na X-u.

Hrvatsku i Japan vežu velike tragedije, rekao je premijer misleći na potres koji je pogodio zemlju dalekog istoka 2011., u kojem je zemlja izgubila 18 tisuća života, dok je Hrvatska u srpskoj agresiji koja je počela prije 35 godina izgubila 12 tisuća života i 160 posto BDP-a koji je imala prije rata.

Razminiranje će biti gotovo iduće godine, što je važna činjenica za gospodarstvo jer je 1100 četvornih kilometara zemlje bilo pokriveno minama, uključujući i područja s potencijalom za poljoprivredu i šumarstvo.

“Ali Hrvatska je napisala zadaću i danas je živa ekonomija“, rekao je premijer, kao i članica međunarodnih organizacija i među 20 najpopularnijih turističkih destinacija u svijetu, a uskoro ćemo s Japanom biti formalno povezani i u OECD-u, što će nam pomoći da pružimo bolji život našim građanima i poticajnije okruženje za naša poduzeća.

Gospodarska razmjena je u usponu. Hrvatska je u Japan u prvih šest mjeseci ove godine izvezla robe u vrijednosti nešto većoj od 37 milijuna dolara, a uvezla je gotovo 35 milijuna dolara vrijedne robe. Sveukupna razmjena je tako na 72,1 milijuna dolara što je oko 18 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Plenković na EXPO-u u Japanu: Održivost je u središtu razvoja Hrvatske

Hrvatska gospodarski raste i istovremeno smanjuje svoj ekološki otisak, rekao je premijer Andrej Plenković u nedjelju na Svjetskoj izložbi EXPO 2025. u Osaki, naglasivši da je održivost u središtu razvoja Hrvatske.

"Hrvatska, rangirana na 8. mjestu u svijetu među 193 zemlje u provedbi ciljeva održivog razvoja, dokazala je da gospodarski rast i ekološka odgovornost mogu ići ruku pod ruku“, rekao je premijer objašnjavajući da je prošle godine hrvatski BDP porastao je za 3,9 posto, dok „smo istovremeno smanjili naš ekološki otisak“.

"To je jasan signal da napredak ne mora doći na štetu planeta“, poručio je.

Pod temom "Hrvatska - Klimatska raznolikost“, Hrvatska se predstavlja na toj svjetskoj izložbi zemalja za inovacije, gospodarstvo i inovacije.

Hrvatski je paviljon na svjetskoj izložbi predstavio inovaciju kojom posjetitelji mogu osjetiti temperaturu iz 43 mjesta diljem RH u stvarnom vremenu, prilagođenu vremenskoj razlici. Pokreće ju više od 15 kilometara cijevi i 13.000 spojeva povezanih s meteorološkim postajama u Hrvatskoj.

To je važno jer se time "apstraktni pojam klimatskih promjena pretvara u izravno, fizičko iskustvo“, opisao je premijer.

Potpisivanje sporazuma

Zahvalio je timu koji stoji iza hrvatskog paviljona - Lani Grahek, Maroju Mrduljašu, Antoniju Patljaku, Peri Vukoviću, Korini Vuković i studiju Arhiv Arhitektura i urbanizam - dobitnicima nagrade za najbolji konceptualni dizajn, kao i hrvatskoj tvrtki Enison, čiji su inženjeri i radnici izgradili paviljon u Zagrebu i ponovno ga sastavili u Osaki.

Da bi gospodarski rast bio održiv, potrebno je ulagati u nove zelene tehnologije radi zaštite prirodnih resursa, stoga će Hrvatska i Japan jačati svoje partnerstvo i međusobna ulaganja, najavio je premijer.

Više od 20 japanskih tvrtki uspješno posluje u Hrvatskoj, a trgovinska razmjena Hrvatske i Japana u prvih šest mjeseci 2025. bilježi rast.

Premijer se sastao s predsjednikom Japanske organizacije za vanjsku trgovinu Susumuom Ktaokeom, a uz političare na Gospodarskom forumu Japan-Hrvatska okupilo se dvjestotinjak hrvatskih i japanskih gospodarstvenika i institucija, koje je Plenković podsjetio da je Hrvatska osim članstva u EU, eurozoni i šengenskoj zoni, također dobila A razinu investicijskog kreditnog rejtinga, što "povećava atraktivnost Hrvatske kao pouzdanog investicijskog i poslovnog odredišta“.

U Tokiju je potpisan i sporazum o suradnji dvaju prijateljskih nogometnih saveza, hrvatskog i japanskog, a danas je u sklopu EXPO-a potpisan ugovor o suradnju između dvaju olimpijskih odbora.

