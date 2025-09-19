ŠTO KAŽETE? /

Ana Maslać Plenković pokazala modno znanje: Doznajemo čiji brend nosi i koja je cijena

19.9.2025.
Foto: X/andrej Plenković

Uz haljinu je kombinirala malu crnu torbicu s ručkom, dok je obuću zaokružila s klasičnim crnim cipelama na remenčić

19.9.2025.
12:42
Hot.hr
X/andrej Plenković
Premijer Andrej Plenković (55) u četvrtak se u Tokiju sastao s japanskim premijerom Shigeruom Ishibom, gdje je zahvalio na potpori Japana za pristupanje Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), objavio je na društvenoj platformi X.

Premijer Plenković se pohvalio i susretom s prijestolonasljednikom, princom Akishinom, kojeg je pozvao da posjeti Hrvatsku. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju susreta, nakojoj je i pozirala njegova supruga, koja se rijetko pojavljuje u javnosti. 

Ana Maslać Plenković,  i ovoga je puta privukla pažnju odabirom stajlinga. Odjenula je dugu bijelu haljinu s crnim cvjetnim uzorkom, krojenu poput sakoa sa suknjom s naglašenim ramenima i strukiranom siluetom. 

Uz haljinu je kombinirala malu crnu torbicu s ručkom, dok je obuću zaokružila s klasičnim crnim cipelama na remenčić, u retro stilu. Frizura je bila jednostavna i uredna, niska punđa, a od nakita tek diskretna ogrlica, što je dodatno naglasilo minimalističku eleganciju.

Na kraju, istražili smo i odakle dolazi haljina koja je privukla toliko pažnje - riječ je o kreaciji modne dizajnerice Alessandre Rich, čija je cijena na službenoj stranici 2.100 dolara.

Ana Maslać Plenković pokazala modno znanje: Doznajemo čiji brend nosi i koja je cijena