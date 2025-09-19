Autor Da Vincijevog koda ženi se s jednom od svojih četiriju navodnih ljubavnica

Autor svjetskog bestselera Da Vincijev kod Dan Brown (61), koji je zahvaljujući tom romanu stekao milijune i ostvario prodajne rekorde, ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put radi burnog privatnog života.

Naime, nakon turbulentnog razvoda i sudske parnice s bivšom suprugom Blythe, Brown se zaručio sa 27 godina mlađom nizozemskom jahačicom Judith Pietersen, jednom od žena koje je bivša supruga navela kao njegove ljubavnice.

Podsjetimo, Blythe je 2020. godine tužila poznatog pisca tvrdeći da je godinama lagao te novcem s njihovih zajedničkih računa kupovao darove četirima ljubavnicama. Među njima su osobna trenerica, frizerka, političarka s Kariba te već spomenuta Pietersen.

Kao dokaze, Blythe je navela automobil, kamion za prijevoz konja te rasnog pastuha vrijednog više od 250 tisuća funti koje je navodno dobila nizozemska jahačica. Brown je oštro odbacio optužbe, tvrdeći da nikada nije prevario suprugu niti trošio zajedničku imovinu. Izjavio je da je nakon razvoda bivša supruga ionako dobila polovicu bogatstva.

Vezu s Pietersen danas ne skriva. Čak je u zahvali u svojoj novoj knjizi The Secret of Secrets istaknuo „svoju zaručnicu Judith Pietersen”, čime je prvi put javno potvrdio njihovu ljubav.

Prema tvrdnjama pisca, njihova je veza započela tek nakon što je brak s Blythe službeno završen.

