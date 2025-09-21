Došli kući s djetetom, a dočekalo ih je ovo: Znate li za stari običaj koji ne umire?

Iako se danas vrlo rijetko viđa, štrajenje u Zagorju ipak nije izumrlo. Dokazuju to i fotografije iz Vidovca Krapinskog.

Obitelj Golub, roditelji Željko i Natalija, ovih su dana dočekali svoju malenu kćerkicu Tenu, a u velikom slavlju pridružili su im se obitelj i prijatelji, prenosi Zagorje International.

Foto: Zagorje International

Foto: Zagorje International

Što je štrajenje?

Štrajenje je tradicionalni zagorski običaj koji, unatoč protoku vremena, ne izumire. Pa tako nakon dolaska majke i novorođenog djeteta iz rodilišta, susjedi i rodbina nabacaju svakakvo smeće u dvorište, po kući i okolnoj cesti nakon čega ih domaćin kuće (djetetov otac) ugosti.

Nekada se to činilo s kukuruzovinom i slamom ili lišćem i perjem, dok se danas više koriste rol papira, trakice i tekstil, lišće ili stiropor.

Postoje vije verzije priče o nastajanju ovog običaja.

Prema jednoj, štrajilo se ocu koji nije htio priznati dijete kao svoje kako bi ga obilježili u selu i u njemu izazvali osjećaj srama. Druga teorija pak kaže dase pripremio pun stol hrane i pića za susjede po dolasku majke i djeteta iz rodilišta, a štrajenjem se kažnjavalo one koji nisu htjeli počastiti mještane.

U prošlosti se također izrađivala lutka od tkanine koja liči na djevojčicu ili dječaka, ovisno o spolu djeteta, koja se objasila na stup najbliže kući u koju dolazi novorođenče.

POGLEDAJTE VIDEO: Uoči vikenda u kojemu će se slaviti Martinje, narodni običaj krštenja mošta