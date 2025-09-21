Svaka mama cijenit će ovo: Evo ideja za brzinske doručke koje će djeca obožavati! Od popare do žmare

Odavno mnogi tvrde da je doručak najvažniji obrok dana, da s dobrim doručkom ide prva žlica energije (pa i zdravlja). Mnogi će u stresu života posegnuti za gotovim pripravcima "za doručak", kašom raznih okusa - od čokolade do okusa keksa - u koju se ulije samo mlijeko, ili će nabrzaka pojesti kakve pahuljice iz tetrapaka.

No jednako brzo postoje i domaće verzije, za koje nije potrebno više nego nekoliko minuta, a mirišu na dobro, na domaće i nekako jednostavno kao da zovu da ih djeca zapamte kao nešto posebno.

Za recepte nedjeljom redovito molimo prof. Ivu Grgića koji u svom kutku "Iz Grgić kuhinje" donosi red sjećanja, red nostalgije i ideja za dobru "žlicu", a ovog puta i ideje za doručak na poseban način.

Prof. Ivo Grgić:

Napokon se u našem sokaku zacrnio asfalt.

Podsjetilo me to na sedamdesete godine i tada golemo čudo – asfalt koji je okovao sela oko mog rodnog Odžaka. Ni tada, a ni sada stariji se asfaltu nisu previše veselili, jer su naglas razmišljali o opasnostima koje su se iznenada pojavile.

A opasnost su bili oni koji su dobili priliku za jurnjavu – u ono doba na biciklima i motociklima, a danas na električnim romobilima i (ili) automobilima.

Ugroženi su bili svi pješaci, posebno klinci i pokojni djed Božo, koji bi, iz sebi znanih razloga, nakon dvodecke rakije legao na friški asfalt i zaustavio autobus Bosnaprijevoz.

Danas, u odnosu na ona doba, jedina je sličnost dječje veselje.

A sjećate se da sam jednom spomenuo da u našem sokaku Setinje ima oko dvadesetak klinaca, od kojih je većina školaraca.

I tako, ovih dana, umjesto prašine i nervozne škripe guma, čuje se veseli žamor dječurlije. Skoro pa nestvarno, ali se naši Posavski Bregi ne daju i, ništa ne očekujući od ministra demografije Ivana Šipića, sami se brinu o svojoj budućnosti, uvelike zahvaljujući i mojim zemljacima iz BiH.

Nedavno sjedim pod orahom, motrim prolaznike kao davno moj djed Anto, kada začuh zvonki pozdrav i pitanje susjede Melite. "Sused, razmišljaš?", priupita ona veselo. "Jok, samo sjedim", zbunjeno otpozdravih ne priznajući o čemu sam razmišljao.

A na razmišljanje me potakao pogled na njezine dvije male ljepotice – jedna koja je ovih dana krenula u školu i mlađa, ista ćaća, koja u stopu prati svoju stariju seku. Obadvije susedice su na mamu, ni grama sala, pa sam se pitao što to one jedu. Ima li tu hamburgera, čipsa, gaziranih sokova…

I tako krenem ispitivati mamu Melitu i shvatim da je njezin pristup isti kao i moje supruge Mirjane prema našoj kćeri Ivi. Obavezno domaće, kuhano, preko dana puno povrća i voća, a McDonald’s i slični brzogrizi bi, po njima, mogli zatvoriti vrata i vratiti se odakle su došli.

Na to se Melita raspričala o svome odrastanju i kako ponekad nazove majku Maricu da priupita za "ono neko dobro, jednostavno jelo" koje je ujutro pripremala, pa bi i ona isto pripremila svojim curama. Jer Melitina mama Marica izbjegavala je Nutelu, Eurocrem, hrenovke…

"Sused, jesi li za to da nekaj ubacimo u tvoju nedjeljnu pripovijest? Ali ako treba na brzinu, nemam fotki."

"Nema frke", rekoh. Naročito kada je obećala da će do tiskanja knjige pripremiti nekoliko dobrih fotki. I kako vidite, prihvatio sam ponudu, a moja Katarina D.H. neće moći odbiti tekst, jer joj svoje priloge šaljem na vrijeme.

Da, Melita ustaje u zoru, radi cijeli dan, ali nikada ne propušta svoje cure otpratiti u školu i u vrtić.

Naravno, nakon doručka. I zato vam dajemo nekoliko brzih jutarnjih jela koja su dobra za male, srednje i one malo starije – jela koja daju snagu i polet. A domaća su. Jer za domaći ručak, nakon škole i vrtića, imat će sve ono drugo, od juhe do laganog kolača. Ali o tome nekom drugom prilikom.

I danas vam nudimo kukuružnjaču, prženu kašicu, žmaru i poparu – onako kako još uvijek priprema Melitina mama u Kloštru Ivaniću, ali često i sama Melita u Posavskim Bregima.

Recept za kukuružnjaču

Za kukuružnjaču trebate kukuruzno brašno, mlijeko, pekmez, svježu germu/kvasac, sol i šećer.

Svježu germu stavite u 2 dcl toplog mlijeka i pustite da kratko odstoji.

Za to vrijeme u zdjelu stavite 1 kg kukuruznog brašna, malo ga posolite i zasladite žličicom šećera.

U sredini napravite rupicu i u nju dodajte rastopljenu germu. Polako miješajte dodajući još malo toplog mlijeka dok ne dobijete gustu smjesu. Pazite da ne ostanu grudice.

Nakon toga smjesu stavite u nauljeni protvan te u pećnicu i neka se peče na lagano. Kada je na pola pečeno, izvadite i na par mjesta stavite po jednu žlicu domaćeg pekmeza, vratite u pećnicu i neka se peče još 10 do 15 minuta. Nakon toga još premažite pekmezom i doručak je na stolu.

Uz to dobro dođe čaša mlijeka ili jogurta. U davna vremena, umjesto kukuruznog brašna, dobro je poslužila i kukuruzna krupica, a umjesto mlijeka – obična voda.

Pržena kašica

Odlična je i prepržena kašica. Za nju nam trebaju kukuruzna krupica, maslac i mlijeko.

Na maslac stavite kukuruznu krupicu i neka se prži na laganoj vatri dok ne posmeđi, ali nikako ne smije pregorjeti.

Pažljivo dodajte mlijeko i stalno miješajte dok ne zakuha i dok ne dobijete smjesu sličnu pudingu. Smjesu stavite u tanjure i na vrh možete dodati još komadić maslaca.

I ovdje, ako nemate mlijeka, može i voda, ali to ipak nije prava stvar. Dok se priprema kašica, po kući se šire ugodni mirisi koji su toliko privlačni da se zaboravi na vrelinu kašice, pa pazite sami, ali i djeca kada su za stolom.

Recept za žmaru

Žmara je također brzo i jednostavno jelo. Pripremite smjesu od kukuruzne krupice, kao za palačinke, ali neka bude jako gusta. U tavi rastopite malo maslaca, razlijte tijesto i neka se peče kao kajgana. Kada je gotovo, složite u tanjure te premažite pekmezom. Nekada se koristio šećer, jer je bio na cijeni, malo ga se kupovalo, ali vi ipak nemojte.

Popara od kruha

I na kraju – popara od kruha. Ova popara se razlikuje od naše već objavljene, ali dobra je. I dobra je zamjena za keksolino, čokolino, rižolino… a dobro dođe i starijima koji imaju problema sa zubima ili njihovim nadomjescima.

Od kruha uzmite sredinu, mekši dio, izdrobite, stavite u zdjelu, prelijte toplim mlijekom i ostavite da malo odstoji.

Kada se kruh smekša, tj. otopi, u njega dodajte vrhnja ili rastopljenog maslaca i neka vam je u slast.

No ako se pita moju Katarinu DH, ovaj recept popare nije dovoljno dobar, te da ima njezina - "bolja" verzija. Objasnila je i zašto - u njenoj obitelji, popara se radila od polubijelog ili bijelog kruha, onog "prostog" koji poznajemo još iz doba Yuge. Šnite ostarjelog i već tvrdog kruha poslože se u tepsiju, ili bolje rečeno - u slobodnom stilu pobaca u tepsiju, potom se sve ubaci u rernu (ili pećnicu po zagrebački) i na oko 200 stupnjeva pusti da se kruh do kraja posuši i tek malo dobije zlaćanu boju kao prepečenac.

Kada se tepsija izvadi i kad je kruh još vruć, sve se zalije s vrućom vodom, odnosno kruh se pofuri.

Vode ne smije biti previše, tek toliko da ju kruh upije i da omekša do razine "gnjecavosti". Tako omekšali kruh premaže se vrhnjem, tko voli neka pospe i prstohvatom soli ili Vegete i jelo je spremno!

Katarina DH kaže da je poparu za doručak radio njezin ćaća Pero vikendom, vjerojatno jer je to bilo dovoljno jednostavno za njega muškarca da izvede takvu "vratolomiju" u kuhinji, a popara se jela onako iz tepsije - svatko bi sa svojom žlicom grabio sa svog kraja. Dodaje - bio je to zaštitni znak vikenda, jutarnjeg druženja obitelji i znak ljubavi njenog tate Pere koji je volio "žlicu" više nego išta, baš kao i ona.

I na kraju, vidite da za ova jela trebate malo vremena, skoro koliko traje i vaša pretraga sniženja svega i svačega – na sve manjem tabletu zbog gubljenja vida.

Neka jutro bude dio vašeg druženja s djecom, a jednostavnost jela prilika je da se i ćaće uključe već od jutra u „posao koji ne staje, a malo se cijeni“. Brigu o djeci, maloj i velikoj, većinom obavljaju majke. A očevi… drugom prilikom, zar ne, Katarina?

