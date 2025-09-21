"Naša voda, naša odluka", "0,14 posto nije pravda", "Prljava voda se ne može oprati", samo su neke od poruka ogorčenih Višana koji su u subotu prosvjedovali protiv ukidanja njihovog komunalnog poduzeća Vodovod i prisilnom pripajanju bračkom Vodovodu kojim bi ostali na tek 0,14 posto vlasničkog udjela u upravljanju vlastitim vodnim sustavom.

Pozadina problema leži u tome što država želi staviti vodovode tri otoka - Hvara, Brača i Visa - pod jednu zajedničku upravljačku kapu.

Kako smo ranije izvijestili, rješenjem Ministarstva zaštite okoliša viški će vodovod od idućeg utorka prestati postojati kao samostalna tvrtka, a sva imovina i prava bez naknade će prijeći na tvrtku s Brača. Višani će, prema Zakonu o vodnim uslugama, imati samo 0,14 posto vlasničkog udjela i isto toliko prava glasa u novoj tvrtki što je, smatraju, premalo u odnosu na broj priključaka (19 posto) i prihode koje ostvaruju te činjenicu da imaju najmanje gubitaka u sustavu.

Foto: Pixel Vitalis Ivan Sejic

Foto: Pixel Vitalis Ivan Sejic

Foto: Pixel Vitalis Ivan Sejic

Višani takvu odluku smatraju nepravednom jer gube lokalnu kontrolu nad ključnim resursom, vodom, smatraju da se stvara nerazmjerna centralizacija odlučivanja na štetu otočana te oslabljuje samoodrživost i sigurnost sustava koji je, kako tvrde, dokazano funkcionirao desetljećima.

Prijedlog Ministarstva

Zbog velikog negodovanja, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je zajedno s Hrvatskim vodama i Ministarstvom financija u petak održalo sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i javnih isporučitelja s otoka Brača, Hvara i Visa.

Iz ministarstva za RTL Danas kažu da razumiju da je Visu problem 0,14 posto udjela, pa je na sastanku predloženo da upravljačka prava podijele tako da Brač ima 50 posto, Hvar 40 posto, a Vis 10 posto kako bi se postigla optimalna ravnoteža snaga u budućem društvu.

"Moramo istaknuti da je cilj integracije bolji standard vodnih usluga, održivo poslovanje i investiranje te svakako smanjivanje gubitaka, a uzete su u obzir i geografske specifičnosti otoka te su stoga i na Visu i Hvaru predviđene podružnice s visokom razinom autonomije", poručuju iz Ministarstva koji nudi pomoć oko dogovora u podjeli upravljačkih prava ova tri otoka.

Vis je inače jedini otok u Hrvatskoj koji ima svog javnog vodnog isporučitelja, ima vlastite izvore voda i nema priključak vode s kopna. Toga su svjesni i građani koji su prikupili gotovo dvije tisuće potpisa na peticiji kojom od Vlade traže da Vis postane samostalno vodouslužno područje.

'Pitanje opstanka'

"Vis je otok koji ima svoje izvore vode i pravo da samostalno upravlja njome. Pravo nad kontrolom vode je kao izgubiti pravo na život. Apeliramo na Vladu da uvaži naš zahtjev za samostalnim vodouslužnim područjem", istaknuo je viški gradonačelnik Hrvoje Mratinić.

Foto: Pixel Vitalis Ivan Sejic

Foto: Pixel Vitalis Ivan Sejic

Foto: Pixel Vitalis Ivan Sejic

Foto: Pixel Vitalis Ivan Sejic

Za njih je ovo, kažu, pitanje opstanka i slobode odlučivanja o vodi, a ne pitanje birokracije ili statistike. "Vis želi i mora samostalno upravljati vlastitom vodom", poručuju iz inicijative.

"Pitanje vode nije samo tehničko. Voda je na Visu i pitanje opstanka zajednice i ravnopravnog razvoja na koje imamo pravo. Ona je i pitanje života i slobode odlučivanja o budućnosti. Svoje nećemo pustiti nikako", zaključio je direktor viškog Vodovoda Stipe Vojković.

POGLEDAJTE VIDEO: Vis protiv zajedničkog vodovoda s Hvarom i Bračom, na otoku pokrenuli i peticiju