Ministar Vlajčić proglasio rat afričkoj svinjskoj kugi: 'Ništa više neće biti kao prije'

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić nakon sastanka Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge, obratio se medijima.

Potvrdio je da je u ponedjeljak ujutro počela eutanazija svinja na objektu Sokolovac, rekavši da je razočaran osobama koje ne slijede mjere. "U Posavskim Podgajcima veterinarski inspektor bio je prisiljen izdati prekršaj 20. rujna zbog ilegalnog klanja", rekao je.

Najavio je da će biti odrađena izvanredna revizija svih gospodarstava koja drže svinje i revizija biosigurnosnih mjera. "Proglašavamo rat afričkoj svinjskoj kugi", poručio je.

'Ništa više neće biti kao prije'

"Neće biti prostora za iznošenje zaraze van", komentirao je ministar eutanaziju svinja na objektu Sokolovac. Dodao je da se radi o izvanrednom stanju i da će se svi tako i ponašati.

"Ništa više neće biti kao prije, moramo naučiti živjeti s ovom bolesti, ona ne prašta. Niti onome tko ima jednu svinju niti objektu s maksimalnom biosigurnosti koji ima 10.000 svinja", poručio je Vlajčić.

Novinari su ga pitali kako je virus ušao na farmu. "Neslužbeno se komunicira da je 99 posto ljudski faktor, sve drugo je vjerojatno nemoguće za ovakav objekt", tvrdi Vlajčić.

'Nema potrebe za vojskom'

Osvrnuo se na informacije da je virus došao iz susjednih zemalja. "Angažman policije me uvjerava da neće biti prostora za ilegalne radnje i da ćemo se puno ozbiljnije ovoga uhvatiti", rekao je.

Također, ministar smatra da nema potrebe za angažiranjem vojske. "Za sada ne, razgovarali smo s MORH-om, sve je na stolu. Razmatramo druge mogućnosti, zanimaju me lovišta, šume. Lovcima treba dati ruku, ali izvanredno je stanje i treba razgovarati o dronovima, termalnim kamerama, boljoj opremi da se ovome stane na kraj", zaključio je.

