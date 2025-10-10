Zagreb raspisao Javni poziv za LGBTIQ+ programe u školama, Lovrić: 'Evo posla za USKOK'

Gradski ured za kulturu i civilno društvo objavio je Javni poziv za udruge koje će do kraja 2026. provoditi Program Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba. Projektu je cilj suzbijanje diskriminacije i jačanje inkluzivnosti u školama i sportu.

Gradska skupština Grada Zagreba je na 39. sjednici, održanoj 5. prosinca 2024. godine, usvojila Program Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine.

Programom je predviđeno da će mjere i aktivnosti iz područja informiranja i ostvarivanje prava, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, obrazovanja, sporta i mladih, sigurnosti LGBTIQ+ osoba, suzbijanja diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje, inkluzivne kulture te jačanja inkluzivnih kapaciteta, kao sunositelji, provoditi organizacije civilnog društva s iskustvom rada na projektima vezanim uz LGBTIQ+ populaciju i relevantnim temama vezanim uz promociju i zaštitu prava LGBTIQ+ osoba.

Grad je osigurao financije

Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva osigurana su iz Proračuna Grada Zagreba za 2025 godinu.

Poziv pogledajte OVDJE.

Lovrić o 'štetnoj' rodnoj ideologiji

O svemu se oglasio i Ivica Lovrić, bivši pročelnik i bliski suradnik Milana Bandića, na svom Facebook profilu.

"Možemovci ne odustaju od nametanja rodne i LGBT ideologije zagrebačkoj djeci!

Upravo su objavili natječaj za dodjelu novca udrugama koje će u vrtićima i školama do kraja 2026. promicati štetnu rodnu i LGBT ideologiju, naravno da roditelje nitko ništa ne pita.

Novce će, vjerovali ili ne, po ovom natječaju dobiti isključivo možemovske udruge (evo posla i za USKOK)!", napisao je.

