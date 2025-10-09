Salome o ljubavi, teškim trenucima i životu izvan Hrvatske: 'Nije lako biti trans osoba'

Umjetnica Salome (56) je jedna od najhrabrijih i najautentičnijih osoba na hrvatskoj sceni. U pola stoljeća života je doživjela dva velika rođenja – prvo kao Nenad Ćuća-Žentil s otoka Raba, a kasnije i kao žena koja je hrabro krenula putem tranzicije. Danas živi i djeluje u Sloveniji gdje je svojom borbom za prava transseksualnih osoba puno pridonijela napretku LGBT zajednice. Osim toga, ostvarila se i u glumačkim pothvatima, a uskoro će nastupati u Zagrebu sa svojim novim autorskim cabaretom „Iznenada Salome“, koji će premijerno biti izveden 4. studenog u Tvornici kulture. Njezin životni put uistinu je inspirativan i zanimljiv, a sada je u iskrenom razgovoru za Net.hr progovorila o svojoj priči, o tome kako je krenula u glumačke vode, o procesu tranzicije, povlačenju iz medija, ali i planovima za budućnost.

U posljednje vrijeme nismo Vas često viđali u medijima. Što Vas je potaknulo na povlačenje iz javnosti?

Nisam se zapravo povukla – kad su me pozvali, uvijek sam došla. Pojavljivala sam se, ali ne toliko često. Zadnje godine sam bila jako zauzeta u Sloveniji i jednostavno nije bilo vremena da budem prisutna i u domovini.

Poznato je da ste preselili u Sloveniju. Koliko Vam je bilo izazovno prilagoditi se novom okruženju i životnom ritmu?

Pa, brzo se prilagodim. Slovenija je prekrasna država, tu imam prijatelje – svoju drugu obitelj koju si sami biramo. Osim toga, to mi je omogućilo da kao prva drag razvijam svoju karijeru koja traje već jako dugo.

Foto: Ivo Šubić

Danas Vas znamo kao glumicu i aktivisticu. Kada ste osjetili da je upravo gluma Vaš životni poziv?

Sve je počelo nakon sudjelovanja u slovenskom MasterChefu. Nakon toga me je Slovenski Špas teatar pozvao da igram ulogu zvijezde u uspješnoj glazbenoj predstavi Menopauza. Igrala sam rame uz rame s predivnim damama – Sanjom Doležal, Karmelom Vukov Colić i Arijanom Čulinom. To iskustvo bilo je prekrasno i tada sam shvatila da mogu i da želim biti na kazališnoj sceni. Godinama sam sanjala o tome i vjerovala da će se to jednoga dana ostvariti. Istovremeno sam igrala i u slovenskoj verziji predstave.

Foto: Promo

Umjetničko ime Salome postalo je Vaš zaštitni znak. Možete li nam otkriti kako je došlo do odabira tog imena i što ono za Vas osobno znači?

Salome je brend koji sam gradila godinama. Ime potječe iz Svetog pisma – htjela sam da zvuči istovremeno muško i žensko. Rijetko tko ga izabere, ali mislim da sam odabrala sjajno. Poznata je priča o Salomi koja je plesala ples sedam vela za svog očuha na njegovoj rođendanskoj zabavi, odbacujući jedan po jedan veo, a na kraju je, na nagovor svoje majke Herodijade, zatražila glavu Ivana Krstitelja. Ime nosi snažnu priču.

Foto: Ivo Šubić

Kao umjetnica, jeste li se tijekom karijere suočavali s kritikama publike?

Naravno, uvijek postoje različiti ljudi i mišljenja. Normalno je da se nekome ne svidim, kao što ni meni nisu svi simpatični. Godine rada i medijske prisutnosti daju ti debelu kožu. Ne čitam niti me diraju loši komentari. Znam tko sam. Već 16 godina radim na sebi, razvijam svoje razmišljanje i želim ostaviti pozitivan trag. Previše ljudi je nezadovoljno svojim životom, a ne čine ništa da ga promijene na bolje, pa često mrze one koji žive svoju istinu. Moj život je moj i ničiji drugi. Trebamo slušati svoje srce, širiti ljubav i pomagati ako možemo. Jedan život imamo i treba ga živjeti punim plućima.

Foto: Ivo Šubić

Hrvatska publika pamti Vas iz showa „Big Brother“ 2008. godine. Što Vas je motiviralo da se okušate u jednom takvom formatu?

Prije toga sudjelovala sam u slovenskoj Farmi i MasterChefu, gdje sam osvojila treće mjesto. Nisam znala da toliko dobro kuham – možda je to genetika, mama je kuharica, tata pekar. Obično idem raditi, a ja sam zabavna, TV traži takve ljude. Bilo je i dobro plaćeno, što je dodatni plus.

Možete li podijeliti s nama kada ste prvi put shvatili da želite promijeniti spol i krenuti na taj životni put?

Tek kad sam vidjela da medicina napreduje i da su operacije uspješne. Nije bilo teško odlučiti se jer se trans osobe rađaju takvima – to nije nešto što se može “postati” ako se niste s tim rodili ili prolazne “mušice”.

Foto: Privatni Album

Što Vam je bilo emocionalno i fizički najizazovnije tijekom procesa tranzicije? Što ste naučili o sebi kroz to iskustvo?

Biti trans osoba nije lako u društvu u kojem živimo. Oporavak je težak – prelazak s muških na ženske hormone je stresan. Iz jednih jakih hormona preko noći prešla sam na nježne ženske hormone. Bilo je puno suza, ali lakše je kada te podržava obitelj. Nažalost, ja sam skrivala proces dok nisam otišla u Beograd – voljela bih da je majka bila uz mene na operaciji, ali nije bila. Starije generacije teško prihvaćaju promjene, često zbog okoline: “Što će reći susjedi?” S godinama se to mijenja, ali bolje ikad nego nikad. Ja sam posebna i nikada nisam gledala tko što misli. Zadovoljan čovjek ne bavi se tuđim mišljenjem. Najvažnije je da sam ja sretna.

Foto: Privatni Album

Javnost je često znatiželjna kada je riječ o Vašem ljubavnom životu. Možete li nam otkriti postoji li trenutačno netko poseban u Vašem životu?

Ne, nemam nikoga i zadovoljna sam sobom. Radije sam sama nego u toksičnom odnosu. Danas je teško pronaći nekoga tko ima jasnu glavu i zna cijeniti partnera. Nadam se da ću jednoga dana sresti svoju srodnu dušu – čekam je!

Kako biste opisali svoj modni stil? Koji tip odjeće najbolje odražava Vašu osobnost?

Iskreno, ne držim se markirane odjeće. Volim zračiti toplinom i nježnošću. Od kad sam postala žena, ne nosim više provokativnu odjeću. Volim štikle, iako u 56. nije lako stajati u njima! smijeh

Imate li omiljene modne brendove ili dizajnere čijem se stvaralaštvu posebno divite i čiju odjeću najradije nosite?

Imam dvije Louis Vuitton torbice i Louboutin cipele, i tu se završava. Kupujem u raznim buticima, ali posljednjih godina radije putujem i istražujem destinacije koje sam prije gledala samo na slikama.

Foto: Ivo Šubić

Postoji li neki odjevni komad u Vašem ormaru koji ima posebno značenje za Vas – nešto što uvijek iznova nosite? Ako jeste, možete li nam dati savjet kako postupiti u takvoj situaciji?

Često mijenjam garderobu i nedavno sam mnogo toga podijelila prijateljicama. Ponekad kupim nešto i nikada ne obučem – to me zna iznervirati! smijeh

Jeste li ikada imali iskustvo estetske operacije koje je dovelo do određenih komplikacija?

Moram reći da sam uvijek imala sreće. Odlično podnosim anesteziju i brzo se oporavljam. Vrlo je važna priprema – petnaest dana prije operacije pijem vitamine C, D, B kompleks, cink, magnezij, dovoljno spavam i kvalitetno jedem. Isto radim i nakon operacije. Komplikacije nastaju ako se ne pridržavaš ovih pravila. Najvažnije je slušati svog doktora i pitati sve detalje prije zahvata te se dobro informirati kod koga ćete operaciju raditi – ne ide se bilo kome.

Razmišljate li možda o nekom estetskom zahvatu u budućnosti?

U travnju sam završila sve potrebne zahvate – možda je pitanje bolje bilo što nisam radila. To je bio dio tranzicije. Trenutačno ne planiram ništa, ali vjerojatno će još biti nekih intervencija.

Foto: Privatni Album

Koji su Vaši profesionalni planovi za naredno razdoblje? Vidite li sebe više u kazalištu, aktivizmu... ili možda u nekom novom smjeru?

Posljednje vrijeme nisam toliko aktivna u aktivizmu – dala sam maksimum, a sada je red na mlađima. Nakon turneje po Hrvatskoj pripremam novu predstavu. Vidim da mogu, pa zašto ne? Volim da se ljudi smiju i da im na lice donesem radost. Kažu da je smijeh pola zdravlja, a ja se veselim što ga mogu širiti i u svojoj domovini.

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenija produljila kontrole na granici s Hrvatskom: Ovo je razlog