Gvardiol pokazao detalj koji će razgaliti srce svakog Hrvata, a zbog ovoga je razljutio Pepa

Manchester City je s 2:0 slavio kod Villarreala u 3. kolu Lige prvaka. Joško Gvardiol odigrao je cijeli susret na lijevom beku, a Mateo Kovačić posljednjih 33 minute, svoje prve u Ligi prvaka nakon pet mjeseci oporavka od operacije Ahilove tetive.

Gvardiol je kod Sofascorea dobio 7.5 (70/78 točnih dodavanja, sedam čišćenja, pet osvojenih duela), ali su engleski mediji bili stroži, Goal 5, MEN i Express 6, uz napomenu da je jednom razljutio Guardiolu pogrešnim dodavanjem.

Važan detalj na kopačkama

U jednom trenuku za vrijeme utakmice, kamere su uhvatile Gvardiola kako veže vezice na kopačkama, a u oko je tada upao detalj hrvatske zastavice koja se nalazi na kopačkama hrvatskog braniča.

Kovačić je dobio 7.0 na Sofascoreu, bez ijednog netočnog dodavanja (35/35), uz jedan izgubljeni i jedan osvojeni posjed. MEN i Express su mu dali 7, hvaleći “izvrsne lopte prema Haalandu”, dok mu je Goal dao 5, uz napomenu da je ušao u slabijem razdoblju Cityjeve igre.