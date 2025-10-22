Prevarili su ih pred cijelim svijetom: Muškarci čije afere nećemo zaboraviti

Priče o nevjerama slavnih muškaraca često su bile pune strasti, drame i neočekivanih obrata. Donosimo vam poznate primjere muškaraca koji su prevarili svoje supruge, ali i žene koje su ih obilježile. Ove priče o ljubavi i izdaji i danas ne prestaju fascinirati javnost.

Kevin Hart & Eniko Parrish

Kevin Hart je javno priznao da je prevario trudnu suprugu Eniko Parrish. Isprika mu je donijela veliki medijski odjek, uključujući dokumentarni film o njegovom padu.

Gerard Piqué & Shakira

Gerard Piqué prevario je Shakiru s mlađom ženom. Shakira je svoje osjećaje pretočila u iskren glazbeni hit, što je privuklo veliku pažnju javnosti.

Tristan Thompson & Khloé Kardashian

Tristan je višestruko prevario Khloé, uključujući i razdoblje dok je bila trudna. Jedna od afera uključivala je prijateljicu njezine polusestre.

Jay-Z & Beyoncé

Jay-Z je prevario Beyoncé, što je ona otvoreno obradila u albumu Lemonade. Jay-Z je priznao nevjeru u pjesmama albuma 4:44.

Tiger Woods & Elin Nordegren

Tiger Woods imao je aferu s više od deset žena. Skandal je doveo do kraja njihovog braka i ozbiljno narušio njegovu karijeru.

Jude Law & Sienna Miller

Jude Law je prevario Siennu Miller s njihovom dadiljom. Sienna mu je kratko oprostila, dok je javnost bila mnogo kritičnija.

Brad Pitt & Jennifer Aniston

Brad Pitt je prekinuo brak s Jennifer Aniston zbog veze s Angelinom Jolie, što je izazvalo veliku pozornost medija i javnosti.

Hugh Grant & Elizabeth Hurley

Hugh Grant je prevario Elizabeth Hurley kada je uhvaćen s prostitutkom u autu. Iako mu je Liz oprostila, to je označilo početak problema u njihovoj vezi.

Arnold Schwarzenegger & Maria Shriver

Arnold je godinama skrivao da ima izvanbračnog sina s kućnom pomoćnicom. Kada je istina izašla u javnost, obiteljski odnos se raspao.

Jesse James & Sandra Bullock

Jesse James je prevario Sandru Bullock s tetoviranom modelicom. Afera je uzdrmala njihov brak, dok je Sandra istovremeno osvajala Oscara.

John F. Kennedy & Jackie Kennedy

John F. Kennedy imao je brojne afere, uključujući i vezu s Marilyn Monroe. Jackie je bila svjesna svega, ali je javno šutjela.

Princ Charles & Diana

Princ Charles je bio u vezi s Camillom dok je bio oženjen Dianom. Diana je poznata izjava: „U ovom braku smo nas troje“ ostala je simbol njihove tragične situacije.