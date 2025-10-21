Ona je Wonder Woman i u stvarnom životu: Godine joj ne mogu ništa

Lynda Carter američka je glumica, pjevačica i bivša Miss World USA, najpoznatija po ulozi Wonder Woman u istoimenoj televizijskoj seriji iz 1970-ih. Rođena je 24. srpnja 1951.

Prije glumačke karijere, Lynda je 1972. osvojila titulu Miss World USA i iste godine predstavljala SAD na izboru za Miss World. Njezina uloga u seriji “Wonder Woman” (emitiranoj od 1975. do 1979.) učinila ju je međunarodnom zvijezdom i feminističkom ikonom — utjelovila je snažnu, samostalnu i pravednu junakinju u vrijeme kad je takvih ženskih likova bilo vrlo malo na televiziji.

Osim glume, Carter je i pjevačica. Izdala je nekoliko albuma, a tijekom 1980-ih i 1990-ih često je nastupala uživo. Kasnije se pojavila u brojnim serijama i filmovima, među kojima su Super Troopers, Smallville i Supergirl, te je imala cameo u filmu Wonder Woman 1984, čime je odala počast svojoj kultnoj ulozi.