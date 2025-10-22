Fatalna ruska špijunka dobila je novu misiju: Svi pišu o njezinom novom poslu

Crvenokosa ruska špijunka Anna Chapman ponovno je vijest. Posljednjih dana piše se kako je Chapman dobila novu misiju iz Moskve i preuzela vodstvo nad Muzejem ruske obavještajne službe, projektom koji je usko povezan s poznatom mrežom ruskih tajnih službi.

Četrdesettrogodišnja Chapman, koja je nekada bila državljanka Ujedinjenog Kraljevstva, sada navodno koristi ime Anna Romanova. Promjena imena, prema pisanju ukrajinskog portala 112.ua, simbolizira njezinu novu ulogu u svijetu obavještajnih struktura.

“Ovo je značajan korak naprijed za razvoj obavještajnog sektora u Rusiji,” navodi neimenovani izvor.

Prema Wikipediji Anna Vasiljevna Chapman, rođena je 23. veljače 1982. kao Anna Vasiljevna Kuščenko. Uhićena je u Sjedinjenim Američkim Državama 27. lipnja 2010. te optužena za špijunažu u ime ruske vanjske obavještajne službe Sluzhba vnešnej razvedki (SVR).

Ranije je stekla britansko državljanstvo putem braka, što je iskoristila kako bi dobila boravišnu dozvolu u SAD-u. Chapman je priznala krivnju po optužbi za zavjeru radi djelovanja kao agent strane vlade. Ona i ostali ruski agenti deportirani su u Rusiju 8. srpnja 2010. godine u sklopu razmjene zatvorenika između Rusije i SAD-a. Nakon što je otkriveno da se Chapman željela vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo, britanska joj je vlada ukinula državljanstvo i zabranila ulazak u zemlju.

Život nakon deportacije

Po povratku u Rusiju, Chapman je radila u raznim područjima, uključujući državne funkcije kao voditeljica vijeća za mlade, modne revije kao manekenka, te vlastitu televizijsku emisiju.

Chapman je postala poznata nakon svog uhićenja u Sjedinjenim Državama 2010. godine. Njezina nova uloga u muzeju tumači se kao povratak aktivnom sudjelovanju u obavještajnim krugovima. Promatrači izražavaju zabrinutost zbog mogućih namjera Kremlja, osobito s obzirom na sve važniju ulogu obavještajnih i informacijskih operacija u suvremenoj politici.

Povratak Anne Chapman mogao bi, prema nekim analitičarima, označiti ponovno jačanje aktivnosti ruskih obavještajnih službi na globalnoj sceni, što bi moglo utjecati na međunarodne odnose i sigurnosnu ravnotežu.

Od agentice u New Yorku do špijunske ikone

U New Yorku je Anna Chapman radila u poslovima s nekretninama. Vatrenokosa i privlačna, brzo je stekla reputaciju žene koja zna kako pridobiti klijente među moćnim muškarcima američke metropole, piše New York Post.

Iza tog glamuroznog imidža skrivala se prava misija, Chapman je bila poslana da špijunira Sjedinjene Države. Godine 2010. uhićena je zajedno s devet drugih ruskih špijuna, čime je razbijena jedna od najvećih obavještajnih mreža u SAD-u od kraja Hladnog rata.

Ruski špijunski program, poznat kao „Illegals“, bio je mreža duboko prikrivenih agenata koji su desetljećima djelovali pod lažnim identitetima. Autor Shaun Walker u knjizi “The Illegals: Russia’s Most Audacious Spies and Their Century-Long Mission to Infiltrate the West” (Knopf) opisuje povijest ove mreže i njezin utjecaj na Zapad.

„Trebalo je desetljećima da FBI razotkrije najtajniji ruski špijunski program,“ piše Walker. „Illegalsi su bili jedini sovjetski građani koji su mogli slobodno živjeti na Zapadu bez nadzora, vidjeli su i čuli ono što nitko drugi nije mogao.“

Od ranih dana Sovjetskog Saveza do Putinove ere, Rusija je slala agente u inozemstvo kako bi prikupljali osjetljive informacije. Ponekad su se predstavljali kao aristokrati, trgovci ili studenti, a ponekad, poput Anne Chapman, kao obični poslovni ljudi i agenti za nekretnine.

U 1950-ima KGB je ulagao godine u obuku „ilegalaca“, pretvarajući obične sovjetske građane u savršene zapadne profesionalce. Cilj je bio da se uklope, žive desetljećima u tuđim državama i neprimjetno prikupljaju informacije koje bi mogle promijeniti tijek povijesti.

Prema Walkeru, Anna Chapman bila je poseban slučaj. Autor navodi da se susreo s njom u Moskvi, ali da je odbila govoriti o svom špijunskom radu. Njezin bivši suprug, Britanac Alex Chapman, tvrdio je da ga je „zavela“ kako bi dobila britansko državljanstvo. Nakon njezina uhićenja, mediji su otkrili detalje njihova braka i intimnog života, što je samo dodatno pojačalo njezinu slavu.

Danas, petnaest godina nakon skandala koji ju je proslavio, Anna Chapman ponovno zauzima naslovnice. Je li riječ o stvarnom povratku u obavještajni svijet ili samo o simboličnom projektu vrijeme će pokazati.