Prizori koji lede krv u žilama: Rusi ga sravnili, pogledajte kako izgleda uništeni ukrajinski vrtić

Ruski dronovi danas su napali dječji vrtić u Harkivu, drugom po veličini gradu u Ukrajini, potvrdio je gradonačelnik Ihor Terekhov. Prema njegovim riječima, u napadu je poginuo jedan čovjek, dok su deseci drugih ozlijeđeni.

Vrtić je, kako navodi, pretrpio ozbiljnu štetu – cijeli drugi kat zgrade srušio se nakon udara. “Srećom, svih 48 djece koja su u tom trenutku bila u vrtiću preživjelo je zahvaljujući jednostavnom skloništu u koje su se uspjela skloniti na vrijeme”, rekao je Terekhov.

Poginula je jedna osoba, gradski radnik koji je u trenutku napada čistio ulicu ispred vrtića.

Osim vrtića, dronovi su oštetili još šest zgrada, nekoliko automobila i tramvajsku prugu.

Napad na vrtić izazvao je šok među stanovnicima, a vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao rasti ako se ruski napadi nastave ovim intenzitetom.

Pogledajte fotografije stravičnog razaranja dječjeg vrtića u Harkivu.