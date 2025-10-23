GLEDAMO I NE VJERUJEMO /

Imamo fotografiju: Cijene hrane i pića za navijače u Malmöu mogle bi vas šokirati

Foto: Christian Ornberg/pixsell

Donosimo cijene hrane i pića za navijače na utakmici Malmö - Dinamo

23.10.2025.
21:21
SPORTSKI.NET
Christian Ornberg/pixsell
Dinamo u četvrtak na gostovanju kod Malmöa igra utakmicu trećeg kola Europske lige, a u tom susretu Plave će s tribine bodriti nešto više od tisuću i 500 navijača koji su osigurali ulaznicu.

Sektor za gostujuće navijače je rasprodan, a na njemu su se smjestili Bad Blue Boysi čije prisustvo garantira glasnu i bezrezervnu podršku od prve do posljednje sekunde.

Našim navijačima na stadionu dostupna je ponuda hrane i pića, a iz Švedske je portalu Net.hr stigla fotografija cjenika  hrane i pića sa stadiona Eleda.

A te cijene za navijače na utakmici u inače vrlo skupoj Švedskoj mnoge bi mogle iznenaditi. U nastavku donosimo cijene preračunate iz švedskih kruna u eure.

Najskuplje pivo košta nešto više od pet, sok 3,3, a voda malo više od dva eura.

Imamo fotografiju: Cijene hrane i pića za navijače u Malmöu mogle bi vas šokirati
Foto: Net.hr

Što se tiče hrane, najskuplji je hamburger kojemu je cijena skoro sedam eura, a najjeftinija kobasica koja košta 4,3 eura.

