Imamo fotografiju: Cijene hrane i pića za navijače u Malmöu mogle bi vas šokirati

Dinamo u četvrtak na gostovanju kod Malmöa igra utakmicu trećeg kola Europske lige, a u tom susretu Plave će s tribine bodriti nešto više od tisuću i 500 navijača koji su osigurali ulaznicu.

Sektor za gostujuće navijače je rasprodan, a na njemu su se smjestili Bad Blue Boysi čije prisustvo garantira glasnu i bezrezervnu podršku od prve do posljednje sekunde.

Našim navijačima na stadionu dostupna je ponuda hrane i pića, a iz Švedske je portalu Net.hr stigla fotografija cjenika hrane i pića sa stadiona Eleda.

A te cijene za navijače na utakmici u inače vrlo skupoj Švedskoj mnoge bi mogle iznenaditi. U nastavku donosimo cijene preračunate iz švedskih kruna u eure.

Najskuplje pivo košta nešto više od pet, sok 3,3, a voda malo više od dva eura.

Foto: Net.hr

Što se tiče hrane, najskuplji je hamburger kojemu je cijena skoro sedam eura, a najjeftinija kobasica koja košta 4,3 eura.

