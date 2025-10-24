IZGLEDA NEVJEROJATNO /

Tko bi rekao da je bila muškarac? Za ovu ljepoticu nitko ne može povjerovati da je transrodna

Foto: Angela Weiss/afp/profimedia
Leyna Bloom američka je manekenka, glumica i aktivistica rođena u Chicagu.
Manekenka i glumica Leyna Bloom (35) rodila se u Chicagu, u obitelji filipinskog i afroameričkog podrijetla. Još od malih nogu je gajila ljubav prema plesu, modi i umjetnosti.

Godine 2012. promijenila je spol, a u brojnim intervjuima je istaknula da je  tranzicija za nju bila put samoprihvaćanja, a ne promjena identiteta. Kao transrodna žena, suočila se s brojnim preprekama i zatvorenim vratima, a prvi veći uspjeh postigla je u modnoj industriji gdje je sudjelovala na revijama u New Yorku i surađivala s poznatim modnim kućama. 

Svjetsku pozornost privukla je i 2019. godine kada je debitirala u filmu "Port Authority", prikazanom na filmskom festivalu u Cannesu. Time je ušla u povijest kao prva transrodna žena boje kože koja je tumačila glavnu ulogu u filmu prikazanom na tom prestižnom festivalu. 

Godine 2021. Leyna je ostvarila još jedan povijesni trenutak — postala je prva transrodna žena koja se pojavila na naslovnici Sports Illustrated Swimsuit Issue.

24.10.2025.
6:02
Hot.hr
Angela Weiss/afp/profimedia
ManekenkaGlumicaTransrodnaCannes
