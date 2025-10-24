Pogledajte brutalnu koreografiju Boysa: Evo što stoji iza nje i koja ju je pjesma inspirirala

Dinamo je na gostovanju kod Malmoa u trećem kolu Europske lige odigrao 1:1 te se tako s vodećeg mjesta na ljestvici spustio na četvrto.

Poveli su domaćini u sučevoj nadoknadi prvog poluvremena kada je nakon 45-minutne dominacije Plavih zabio Lewicki, a Dinamo je izjednačio u posljednjim sekundama nadoknade kada je Varela s crte zakucao loptu u mrežu nakon sjajnog udarca Bakrara koji bi najvjerojatnije završio u mreži i bez pomoći Varele.

Imali su Plavi veliku podršku s tribina. Grmilo je na Eleda stadionu kao na Maksimiru, a osim pjesme bila je tu i velika bakljada u 71. minuti zbog koje je utakmica prekinuta na pet minuta.

Boysi su složili i brutalnu koreografiju na tribini. Na njoj je bio čovjek koji pali cigaretu, uz natpis 'Violence in our minds'. Radi se o pjesmi benda 'The Last Resort', starog engleskog Oi! benda osnovanog još 1980. godine te nazvanog po slavnom mjestu za skinhedse u istočnom Londonu. Pjesmu možete poslušati OVDJE.