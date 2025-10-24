Srpski mediji o drami u Švedskoj: 'Hrvati slave Portugalca od 16 godina'

Remi Dinama i Malmöa (1:1) u 3. kolu Europske lige, odigran 23. listopada 2025., odjeknuo je u regionalnim medijima, a portali u Srbiji opširno su izvijestili o dramatičnoj utakmici, stavljajući u prvi plan nevjerojatnu završnicu i pogodak Zagrepčana u posljednjim trenucima. Analiza njihovog izvještavanja otkriva kako su doživjeli nastup "Modrih" na teškom gostovanju i tko su, po njima, bili junaci susreta.

Junaci Varela i Bakrar u naslovima

Glavni ton izvještavanja najbolje se vidi kroz naslove koji su pratili utakmicu. Portal Sportklub.rs donio je najupečatljivije naslove koji sažimaju cijelu priču. "(VIDEO) Dinamu bod u Malmeu: Hrvati slave Portugalca od 16 godina", stoji u jednom od glavnih naslova, čime se odmah u fokus stavlja mladi, 16-godišnji Cardoso Varela, strijelac izjednačujućeg pogotka koji je donio veliko slavlje Dinamovim navijačima.

Drugi naslov istog medija dodatno naglašava dramu: "Dinamo na samom kraju izvukao remi u Švedskoj! Varela i Bakrar su junaci Modrih". Ovakvim odabirom riječi jasno se sugerira da je bod "spašen" u posljednji čas, a uz mladog Portugalca, kao jedan od ključnih igrača istaknut je i Bakrar, čime se odaje priznanje dvojcu koji je kreirao ključni trenutak utakmice.

Ostali mediji bili su nešto sažetiji, ali s istim zaključkom. Tako je MaxBet Sport u svom pregledu rezultata Europske lige kratko naveo "Malmo - Dinamo 1:1", dok je Sportal.rs, prateći stanje u skupinama, istaknuo važnost ovog boda prikazavši Dinamo Zagreb kao prvoplasiranu momčad u svojoj grupi, što remiju daje dodatnu težinu i kontekst uspjeha.

Percepcija utakmice: Karakter i bod "iščupan" u sudačkoj nadoknadi

Opći dojam koji se stječe čitanjem srpskih medija jest da je Dinamo pokazao izniman karakter i mentalnu snagu. Utakmica je opisana kao izrazito dramatična, ponajviše zbog činjenice da je Malmö vodio od sudačke nadoknade prvog poluvremena. Naglasak je stavljen na Dinamovu upornost i borbu do samoga kraja, što je na koncu i nagrađeno.

Izrazi poput "iščupao bod" ili "izvukao remi" dominantni su u opisima, sugerirajući da je zagrebački klub bio na rubu poraza, ali se herojski vratio. Pobjeda je izostala, ali osvojeni bod u takvim okolnostima, na gostovanju kod švedskog prvaka, percipira se kao značajan uspjeh. Mediji ističu da je Dinamo uspio izbjeći poraz u teškoj utakmici i spasiti se u posljednjim sekundama, što je odlika velikih momčadi koje ne odustaju do posljednjeg sučevog zvižduka.

Kovačevićeva izjava kao potvrda Dinamove dominacije

Posebnu pažnju srpski su mediji posvetili i izjavi trenera Dinama, Marija Kovačevića, nakon utakmice. Sportklub je prenio njegovu izjavu pod zasebnim naslovom: "Kovačević nakon remija: 'Malmo je prvak Švedske, a mi smo se postavili kao favoriti i dominirali'".

Ova izjava dodatno je oblikovala narativ o Dinamovom nastupu. Umjesto priče o sretno osvojenom bodu, Kovačevićeve riječi dale su drugu dimenziju – onu o momčadi koja je svjesno preuzela rizik i nametnula se kao favorit na gostujućem terenu. Time je remi predstavljen ne kao puka sreća, već kao zaslužena nagrada za hrabar i dominantan pristup protiv respektabilnog protivnika. Mediji su prenijeli trenerovo zadovoljstvo bodom, ali uz napomenu da je Dinamo bio taj koji je kontrolirao igru, što je dodatno osnažilo pozitivan dojam o nastupu hrvatskog prvaka.

Sve u svemu, izvještavanje medija u Srbiji o remiju Dinama i Malmöa bilo je fokusirano na sportsku dramu i pozitivan ishod za zagrebački klub. Iako pobjeda nije ostvarena, Dinamo je prikazan kao momčad s karakterom koja se zna nositi s pritiskom i koja je na kraju zasluženo izbjegla poraz. Priča o 16-godišnjem junaku i dominantnom pristupu koji je potvrdio i trener Kovačević zaokružila je sliku o uspješnom europskom gostovanju "Modrih".

