Legendarni napadač secirao remi Dinama u Švedskoj: 'To im je falilo jako puno'

U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmoa izjednačivši u petoj minuti nadoknade.

Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), "Modri" su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minuti nadoknade.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Komentar utakmice za Net.hr dao je legendarni napadač, bivši igrač Dinama i hrvatski reprezentativac Ardian Kozniku.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Sad na kraju, jedino što možemo reći je da je bod zaslužen. Cijelo vrijeme Dinamo je dominirao, imao loptu u nogama, a Malmo im je dozvolio da igraju. Spustili su se niski blok, nisu nikakav presing imali, nikakav pritisak. Igrača Dinama držali su loptu, međutim, nisu imali puno šansi", rekao je Kozniku na početku pa nastavio:

" Atmosfera je bila fantastična, teren fantastičan. Imali su i navijače koji su došli u velikom broju da navijaju za Dinamo, tako da su se osjećali komotno i nisu imali nikakav pritisak. Imali su uvjete za sve samo šteta što nisu stvorili više šansi i više realizirali da bi prije dali gol. Možda bi bilo puno lakše, puno bolje. Možda bi dali još koji gol, ali kako nisu dali gol na vrijeme i kako vrijeme ide, nisu žurili. Nisu ništa napravili, nikakav pritisak sve polagano - vrti, vrti, vrti, vrti, a nikako doći do šanse. Malmo je dao gol iz prvog udarca u okvir gola i onda je normalno nastavio s istim sistemom. Uglavnom, stalno su bili otraga i Dinamo je imao loptu u nogama više nego oni. Držali su i tražili su put. Na kraju, evo, nagradila ih je ta šansa iz koje su zabili gol su tako da mislim da na kraju mogu biti zadovoljni s bodom."

'Dinamo nije za podcjenjivanje'

U idućem kolu zagrebački sastav će 6. studenog ugostiti Celtu Vigo, koja je na papiru favorit, ali u Maksimiru su padale i puno jače momčadi.

"Svjedoci smo da sad u današnje vrijeme nema momčadi koja ne igra kako treba. Svi su dobri. Zašto ne bi napravio iznenađenje, kao što je napravio protiv Fenerbahcea? Međutim, jednostavno mogu biti siguran da neće moći, Celta Vigo im neće dozvoliti, da Dinamo da drži loptu kao što ju je držao danas protiv Malmoa. Ali zašto ne bi Dinamo napravio iznenađenje? Mislim da i u Celti imaju respekt prema Dinamu. Ipak, Dinamo je pokazao u Europi, godinama u Ligi prvaka i Europskoj ligi, da nije ekipa za podcjenjivanje. Tako da oni će doći s puno respekta. Dinamo će protiv njih trebati iskoristiti svaku šansu, ako to ne koristiš, onda te možete kazniti", prokomentirao je.

"Dinamo što vise igra ovakve europske utakmice više će igrači imati iskustva, tako da će biti puno lakše. Za kraj bih rekao da treba biti zadovoljan s bodom protiv Malmoa. Šteta što nisu nisu pobijedili, imali su potpunu dominaciju na terenu, posjed lopte, samo što nisu stvorili previše šansi, to je falilo jako puno. Ali, što ćeš?", zaključio je Kozniku.

