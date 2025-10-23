VAR spriječio hat-trick, ali ne i formu: Bivši hajdukovac kuca na vrata reprezentacije

U drugom kolu Konferencijske lige slovensko Celje nastavilo je pobjednički niz, svladavši Shamrock Rovers s 2:0 na domaćem terenu. Glavna priča večeri bio je Franko Kovačević, bivši igrač Hajduka, koji se nalazi u sjajnoj formi — postigao je tri pogotka, no jedan mu je poništen nakon VAR provjere.

Kovačević je mrežu zatresao već u 13. minuti, ali je češki sudac Ondrej Berka nakon pregleda snimke procijenio da je prethodno došlo do prekršaja, pa je gol poništen. No, to nije pokolebalo hrvatskog napadača — u 33. minuti je silovitim udarcem nakon asistencije Vitalija Lisakovića, bivšeg igrača Dinama, doveo Celje u vodstvo 1:0.

Samo sedam minuta kasnije, u 40. minuti, Kovačević ponovno pogađa, ovoga puta nakon dodavanja Lukasza Bejgera, i postavlja konačnih 2:0. Golove sa utakmice pogledajte OVDJE.

Osim Kovačevića i Lisakovića, u sastavu Celja našao se i Mario Kvesić, nekadašnji veznjak RNK Splita.

Celje je ovom pobjedom zadržalo maksimalni učinak nakon dva kola te s šest bodova zauzima treće mjesto u skupini, potvrđujući kako slovenski prvak ima ozbiljne ambicije u europskom natjecanju.

