Potop u Europi: Čak trojica Hrvata igrala u golijadi od šest pogodaka!
Aberdeen je posljednji u Konferencijskoj ligi s gol razlikom minus sedam
U drugom kolu Konferencijske lige AEK iz Atene priredio je pravu nogometnu predstavu, svladavši škotski Aberdeen s uvjerljivih 6:0 pred domaćom publikom.
Domaća momčad potpuno je dominirala od prve do zadnje minute, a među strijelcima su se našli Aboubakaray Koita s dva gola, te Niclas Eliasson, Razvan Marin, nekoć velika nada srpskog nogometa Luka Jović i Dereck Kutesa.
U pobjedi AEK-a važnu su ulogu imali i hrvatski igrači.
Domagoj Vida odradio je cijelu utakmicu na visokoj razini, dok su Robert Ljubičić za AEK i Ante Palaversa za Aberdeen ušli s klupe. Ljubičić je pritom upisao i asistenciju za posljednji pogodak Kutese.
POGLEDAJTE VIDEO: Promjenjivo i nestabilno: Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend