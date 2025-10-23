slavlje u grčkoj /

Potop u Europi: Čak trojica Hrvata igrala u golijadi od šest pogodaka!

Foto: Costas Baltas/shutterstock Editorial/profimedia

Aberdeen je posljednji u Konferencijskoj ligi s gol razlikom minus sedam

23.10.2025.
21:43
Sportski.net
U drugom kolu Konferencijske lige AEK iz Atene priredio je pravu nogometnu predstavu, svladavši škotski Aberdeen s uvjerljivih 6:0 pred domaćom publikom.

Domaća momčad potpuno je dominirala od prve do zadnje minute, a među strijelcima su se našli Aboubakaray Koita s dva gola, te Niclas Eliasson, Razvan Marin, nekoć velika nada srpskog nogometa Luka Jović  i Dereck Kutesa.

U pobjedi AEK-a važnu su ulogu imali i hrvatski igrači.

Domagoj Vida odradio je cijelu utakmicu na visokoj razini, dok su Robert Ljubičić za AEK i Ante Palaversa za Aberdeen ušli s klupe. Ljubičić je pritom upisao i asistenciju za posljednji pogodak Kutese.

