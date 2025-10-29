Pala je odluka! Evo što je HNS odlučio o drugim momčadima Dinama i Hajduka i natjecanju u 1.NL

Krajem prošle sezone bilo je puno rasprave o B momčadima Hajduka i Dinama i njihovom eventualnom igranju u drugom rangu hrvatskog nogometa. Hajduk i Dinamo htjeli su uplatiti svaki po 400 tisuća eura kako bi sudjelovali u Prvoj NL bez mogućnosti ispadanja.

Taj su prijedlog klubovi odbili, a sada je na HNS-ovoj sjednici donesena konačna odluka. U nastavku donosimo cijelo priopćenje HNS-a, a najvažnije je za istaknuti da je odlučeno da će Prva NL brojati 14 klubova i da će u njoj nastupati i Dinamo B koji je jedini od prvoligaša prijavio B ekipu za natjecanje. Znači da su u Hajduku odlučili da njihova B ekipa neće nastupati u Prvoj NL.

Sve o Prvoj NL čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sastanak Komisije za profesionalni nogomet HNS-a vodio je predsjednik iste, ujedno i član Izvršnog odbora krovne organizacije hrvatskog nogometa Nenad Črnko, uz zamjenika glavnog tajnika HNS-a Josipa Tomaška i povjerenika lige Antonija Grahovca.

Na sastanku Komisije za profesionalni nogomet raspravljalo se o nastupima mladih igrača, kalendaru natjecanja za sezonu 2026./27., solidarnom fondu Uefe i podneseno je izvješće o uključivanju drugih momčadi od sezone 2026./27.

Nakon sjednice Komisije za profesionalni nogomet održan je i Plenum klubova SuperSport Prve NL uz koordinaciju voditelja odjela natjecanja i zamjenika glavnog tajnika HNS-a Josipa Tomaška te povjerenika lige Antonija Grahovca.

Jedna od značajnijih tema plenuma SuperSport Prve NL odnosila se na prijedlog ustroja natjecanja u sezoni 2026/27, s obzirom na uključivanje ‘B’ ekipe Dinama, koja je jedina prijavila svoju drugu momčad u natjecanje.

Prijedlog koji su jednoglasno prihvatili svi prisutni predstavnici klubova, a koji treba potvrditi Izvršni odbor HNS-a, jest da liga od iduće sezone broji 14 klubova. Prema istom prijedlogu iz SuperSport Prve NL ispada posljednjeplasirani klub, a ulaze GNK Dinamo II i dva prvoplasirana kluba SuperSport Druge NL".

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević nakon Dalićevog poziva progovorio za RTL Danas