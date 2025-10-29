BIVŠI IZBORNIK /

Juventus je pronašao Tudorova nasljednika, službena objava slijedi nakon utakmice

Foto: Paola Garbuio/lapresse/profimedia

'Bilo bi lijepo da nakon toga dobijem novu priliku za povratak u igru'

29.10.2025.
9:38
Hina
Paola Garbuio/lapresse/profimedia
Talijanski prvoligaš Juventus izabrao je Luciana Spallettija za svog novog glavnog trenera, pišu u srijedu talijanske novine, dodajući da se službena objava očekuje kasno tijekom dana ili u četvrtak.

Juventus je otpustio Igora Tudora nakon što nije uspio pobijediti u posljednjih osam utakmica u svim natjecanjima, priopćio je klub Serie A u ponedjeljak.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

Spalletti, bivši talijanski izbornik, rekao je u utorak da ga još nisu kontaktirali u vezi s trenerskim poslom u Juventusu, ali da je željan povratka na klupu nakon razočaravajućih rezultata s talijanskom reprezentacijom.

"Bilo bi lijepo da nakon toga dobijem novu priliku za povratak u igru", izjavio je Spalletti, dodajući da bi svaki menadžer rado prihvatio posao u Juventusu.

Prema pisanju medija, službena objava mogla bi uslijediti nakon utakmice Juventus-Udinese koja se igra u srijedu s početkom u 17.30 sati.

Juventus je pronašao Tudorova nasljednika, službena objava slijedi nakon utakmice