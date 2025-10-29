BARACELONA /

Andy Bara na izvanrednom sastanku u Barceloni, tema je bio Dani Olmo

Foto: Igor Kralj/pixsell

Katalonski mediji pišu kako je sastanak održan u dobrom i prijateljskom tonu

29.10.2025.
9:21
Poznati nogometni menadžer Andy Bara "uhvaćen" je u Barceloni. Katalonski mediji doznaju od čemu je riječ. Bara je došao na izvanredni sastanak s sportskim direktorom Decom, a tema je bila Dani Olmo.

Katalonski Sport piše kako je tema sastanka bio zdravstveni karton španjolskog reprezentativca i bivšeg igrača Dinama. Naime, Olmo je trenutno na putu oporavka od nove ozljede koju ju je zadobio početkom listopada, a očekuje se povratak početkom studenog. 

Sve o Barceloni čitajte na portalu Net.hr.

Olmo je u ovoj i prošloj sezoni u Barceloni proveo 97 dana dana ozlijeđen što se prevodi u 24 utakmice izbivanja s terena, prema podacima s Transfermarkta, što je poprilično velik broj. Katalonski mediji pišu kako je sastanak održan u dobrom i prijateljskom tonu s ciljem pronalaska personaliziranog preventivnog plana za Olmove medicinske probleme. 

 

 

"Vjeruje se da igrač njegovog kalibra ne može biti ograničen na samo desetak nastupa, a postoji povjerenje da će, nakon što se oporavi, biti ključni igrač momčadi", pišu Katalonci. 

