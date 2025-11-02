Žena koju je zvijezda naših korijena zamijenila za Taylor Swift: 'Privlače me muškarci koji imaju moć van sporta'

Dok svijet bruji o ljubavnoj vezi Travis Kelcea i Taylor Swift, u pozadini se ponovno našla žena koju je NFL zvijezda nekad volio – Kayla Nicole, sportska novinarka, model i influencerica koja je godinama dijelila život s popularnim tight endom Kansas City Chiefsa.

Nicole je za ovogodišnji Halloween 2025. privukla pažnju svojom kostimiranom transformacijom u Toni Braxton, čime je, kako pišu američki mediji, “kanalizirala energiju prave glazbene dive”. Fanovi su odmah pokušali dešifrirati simboliku njezina odabira – i ne bez razloga.

Ljubavna priča koja je završila prije Taylor Swift

Travis Kelce i Kayla Nicole upoznali su se 2017. preko društvenih mreža, a njihova veza trajala je pet godina uz brojne prekide i pomirenja. Par je definitivno prekinuo 2022. godine, a mediji su nagađali da je razlog raskida bio financijske prirode – što je Kelce kasnije demantirao.

“Ne vjerujte tim glupostima. Kayla je uvijek bila samostalna i uspješna”, izjavio je Kelce u The Pivot Podcastu.

Ubrzo nakon prekida, Nicole je prekinula kontakte s Brittany i Patrickom Mahomesom, bliskim prijateljima Kelcea, što je dodatno potaknulo glasine o zahlađenju odnosa nakon što se Kelce počeo viđati s Taylor Swift.

Od novinarke do modne ikone

Nicole je diplomirala novinarstvo na sveučilištu Pepperdine te je radila za ESPN, Barstool Sports i druge medije. Tijekom karijere intervjuirala je holivudske zvijezde poput Willa Ferrella, Amy Poehler i Sterlinga K. Browna, a paralelno je izgradila i uspješan modni brend – surađivala je s markama poput Revolvea, Savage X Fentyja i Crocsa.

Posljednjih godina pokrenula je fitness platformu Tribe Therepe, koja kombinira tjelovježbu i mentalno zdravlje. Nicole otvoreno govori o depresiji i anksioznosti nakon raskida, naglašavajući važnost psihičke stabilnosti u svijetu društvenih mreža.

“Možete biti u najboljoj formi života, ali ako niste mentalno zdravi, ništa ne vrijedi,” rekla je Nicole.

Novi početak

Nakon što je preboljela vezu s Kelceom, Nicole tvrdi da više ne želi izlaziti s profesionalnim sportašima.

“Završila sam s atletskim tipovima. Privlače me muškarci koji imaju moć, ali izvan sporta – producenti, menadžeri, kreativci,” priznala je u podcastu Behind the Likes.

Bez obzira na to što ju javnost i dalje povezuje s Travisom Kelceom, Kayla Nicole jasno pokazuje da gradi vlastiti identitet, ne kao “bivša djevojka NFL zvijezde”, već kao uspješna žena koja je okrenula novu stranicu – i to s puno stila.

