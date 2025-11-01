Sportski vikend kakav se rijetko viđa: Od derbija na Maksimiru do povratka Delije u kavez

Pred nama je vikend prepun sportskih uzbuđenja od domaćih travnjaka i velikih europskih derbija pa sve do borbi u kavezu i povratka hrvatskih rukometaša.

Subotnji raspored počinje u gustom ritmu, a ljubitelji nogometa imat će pune ruke daljinskih upravljača. U engleskoj Premier ligi već od 16 sati na rasporedu je pet utakmica, a najviše pažnje privlači Manchester United koji lovi četvrtu uzastopnu pobjedu protiv Nottinghama. Derbi dana slijedi u 18:30 kada Tottenham dočekuje Chelsea, dok će trenutni lider Arsenal gostovati kod Burnleya. Sve utakmice možete pratiti na Arena Sportu.

Sve o SHNL-u pratite na portalu Net.hr

U Hrvatskoj, 12. kolo SuperSport HNL-a donosi veliki derbi gdje Dinamo dočekuje Rijeku na Maksimiru od 16 sati (prijenos na MaxSportu). Tekstualni prijenos i sve najzanimljivije detalje moći ćete pratiti uživo na portalu Net.hr.

Njemačka Bundesliga standardno kreće u 15:30, a dan otvara dvoboj RB Leipziga i Stuttgarta (Sport Klub). Večernji termin od 18:30 donosi derbi kola Bayer Leverkusen protiv Bayerna. U Španjolskoj La Ligi nas očekuju dva velika dvoboja: Atletico Madrid – Sevilla u 16 sati te Real Madrid – Valencia od 21 sat, oba u prijenosu na Arena Sportu.

Ni ljubitelji drugih sportova neće ostati uskraćeni. U ABA ligi večeras od 17:30 igraju Budućnost i Zadar, a prijenos donosi Arena Sport. Hrvatska rukometna reprezentacija vraća se na teren u prijateljskom uzvratu protiv Švicarske, s početkom u 18 sati, a prijenos uživo i komentare možete pratiti na Net.hr-u.

Sportski adrenalin nastavlja se i u noći sa subote na nedjelju u UFC Fight Nightu vraća se Ante Delija, koji protiv Walda Cortesa Acoste traži nove pobjede na putu prema borbi za naslov. Spektakl pratite na Arena Fightu.

Sve o UFC-u pratite na portalu Net.hr

Nedjelja pak donosi pravi nogometni maraton. Dan počinje dvobojem Verone i Intera u 12:30, a kulminira u 20:45 ogledom Milana i Rome (Arena Sport). U HNL-u će Slaven Belupo od 16 sati ugostiti Hajduk, dok Osijek od 18:15 dočekuje Varaždin (MaxSport).

Na Pirinejima, Barcelona dočekuje Elche od 18:30, dok u Engleskoj Manchester City od 17:30 igra protiv Bournemoutha.

Za kraj prava poslastica za ljubitelje američkog nogometa: multiprijenos NFL-a od 19 sati pa duboko u noć na Arena Sportu.

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati detalji zašto nije bilo prijenosa rukometaša: 'Nedopustive greške švicarske produkcije'