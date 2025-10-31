Ovako kladionice vide Delijine šanse u novom UFC izazovu: Stanje je vrlo gusto

Nakon što je Ante Delija u spektakularnom UFC debiju, za nešto više od dvije minute, pobijedio tehničkim nokautom Marcina Tyburu i time potvrdio da Hrvatska ima novog borca svjetske klase u UFC-u, pred njim je novi izazov – Waldo Cortes-Acosta.

Meč je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju, vrlo vjerojatno ne prije 1:30 ujutro. Delija je odradio i službeno vaganje na kojem je bio 11,5 kilograma lakši od svoga protivnika (107,5 kg - 119 kg).

Odrađeno je i posljednje sučeljavanje oči u oči i sve je spremno za novi borilački spektakl.

Sve o UFC-u čitajte na portalu Net.hr.

Bacili smo pogled i na kladionice uoči velikog meča. Prema njima, Delija je favorit, ali vrlo blagi. Koeficijent na pobjedu Delije je 1,75, dok je na Dominikanca 2,00. Isti je omjer i ako se kladite da će meč završiti prekidom. Dakle, 2,00 da će se odraditi sve runde, a 1,75 da neće.

Pobjeda Delije nokautom se plaća koeficijentom 3,50, na bodove 4,20, a submissionom 10.

